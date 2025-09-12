Secretario de Seguridad de Amozoc será sometido a otra operación

Erika Méndez
El titular de la secretaría estatal de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González informó que el titular de Seguridad Ciudadana de Amozoc será sometido a otra operación.
En entrevista, dijo que ya pasaron las 24 horas más críticas para José Luis Corrales Serrano, víctima de un ataque directo.
Indicó que, tras ser operado nuevamente, se estima que la recuperación será de un mes o más, de acuerdo a su salud.
