Operativo contra huachicol y tráfico de madera en Los Camelias, Chignahuapan

Desde Puebla
En Chignahuapan, Puebla, las autoridades realizaron un fuerte operativo en las instalaciones de “Los Camelias”.
De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Guardia Nacional, PEMEX y la Marina participaron en la acción conjunta, derivada de investigaciones por posesión de hidrocarburos robados (huachicol), madera ilegal y otras actividades ilícitas.
El despliegue de seguridad se llevó a cabo en distintos puntos del municipio, para combatir el crimen organizado.
