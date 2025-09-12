Gobierno Slider Principal

En Puebla, Claudia Sheinbaum dio su informe regional de actividades

By Redaccion1 / 12 septiembre, 2025

Desde Puebla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por el gobernador, Alejandro Armenta, realizó un informe de su primer año de actividades.

