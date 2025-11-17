Adán Domínguez niega irregularidades en su cuenta pública

Jorge Barrientos

El ex presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, afirmó que el proceso de solventación de las observaciones a la cuenta pública de la pasada administración avanza con normalidad y aseguró que “no existe ningún temor”, pues cuentan con la documentación necesaria para aclarar los señalamientos.

Domínguez Sánchez rechazó durante su gestión irregularidades en el presupuesto, luego de que la diputada federal del Partido del Trabajo, Nora Merino, declarara que únicamente ha comprobado 10 millones de los 270 millones de pesos observados.

El ex alcalde señaló que se trata de “un procedimiento normal” en las revisiones de fiscalización y reiteró que la administración emanada del Partido Acción Nacional (PAN) dejó orden y respaldo documental suficiente.

“Estamos tranquilos, porque ahí está la documentación. El trabajo que se hizo fue ordenado y contamos con todos los elementos para solventar las observaciones y dudas de las auditorías.

No quiero entrar al detalle porque es parte del proceso”, expresó.

Finalmente, consideró que este tema es utilizado con fines políticos para desacreditar al PAN rumbo a las próximas elecciones, más allá del carácter técnico que implica la revisión de la cuenta pública.