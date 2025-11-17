Video: ¡BRUTAL! de cinco balazos ejecutaron a locatario de la Central de Abasto en Puebla capital

https://x.com/desachyroberto/status/1990518626269737069?s=48
Desde Puebla
En presunto ataque directo, ejecutaron de cinco balazos al dueño de la pollería “Corona” en la Central de Abastos de Puebla capital.
La zona fue acordonada por la policía municipal.
Se hace búsqueda de los presuntos responsables.
