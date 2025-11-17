Ariadna Ayala entrega en La Magdalena Axocopan

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró la construcción de la pavimentación con carpeta asfáltica en la calle 6 Oriente de la junta auxiliar La Magdalena Axocopan, una obra que supera 1.6 millones de pesos en inversión y que busca mejorar la movilidad y calidad de vida de las familias de la zona.

Durante el arranque, la alcaldesa resaltó el compromiso de su gobierno con el desarrollo ordenado del municipio. Señaló que Axocopan ha recibido más de 25 millones de pesos en obras durante su administración, desde pavimentaciones hasta la rehabilitación de espacios educativos.

El proyecto contempla la intervención de 1,214 metros cuadrados y beneficiará a alrededor de 1,500 habitantes, quienes contarán con un entorno más seguro y funcional.