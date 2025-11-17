Realizan limpieza en el zócalo de Atlixco por la Villa Iluminada 2025

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó una jornada integral de limpieza y rehabilitación en el zócalo, como parte de los preparativos para la temporada de fin de año y la próxima Villa Iluminada 2025, que se inaugura el 21 de noviembre a las 18:00 hrs.

La iniciativa convocó a vecinas, vecinos, comerciantes, prestadores de servicios y personal del Ayuntamiento, fortaleciendo el trabajo comunitario para preservar uno de los espacios más emblemáticos y visitados del municipio.

“El Atlixco bonito se construye con cariño y compromiso. Hoy realizamos esta jornada de lavado para cerrar una temporada exitosa, de la que podemos sentirnos profundamente orgullosos”, destacó Ariadna Ayala.