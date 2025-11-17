Sujeto mata a su esposa de un balazo en la cabeza en Tecamachalco

Desde Puebla
Sujeto asesinó a su esposa delante de sus hijos con un balazo en la cabeza para después darse a la fuga en Tecamachalco.
La occisa había sido trasladada al hospital y, tras 10 días de larga agonía en el Hospital General, falleció y dejó a sus tres pequeños huérfanos.
Estos lamentables hechos se suscitaron en la localidad de San Antonio Tecolco.
Cabe señalar que suman dos feminicidios en una semana, uno en Los Reyes de Juárez y el segundo en Tecamachalco.
