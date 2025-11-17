Anuncia Choco Parra reubicación del teleférico de Puebla

Erika Méndez

Gobierno de Puebla hará la reubicación del teleférico a una zona con mayor potencial turístico, anunció José Luis García Parra, coordinador del gabinete de Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, dijo que las obras para desmontarlo y volverlo a colocar las llevará la misma empresa que construirá el cablebús.

Sobre la nueva ubicación, indicó que está en análisis, el propósito es generar mayor derrama económica.

“Debe ser un punto de atracción turística que tenga impacto local. Le vamos a pedir a la empresa del cablebús que apoye con el desarmado, desmontaje y nueva instalación en la zona que se evalúe”, explicó García Parra.