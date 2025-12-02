Avala el Congreso leyes de ingresos de 42 municipios para 2026

Desde Puebla

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, que preside la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, aprobó los proyectos de Dictámenes con Minuta de Decreto para expedir las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026, así como la Zonificación Catastral y las Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, y los Valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado de los siguientes 42 municipios:

Ahuatlán, Ahuehuetitla, Ajalpan, Chietla, Coatepec, Domingo Arenas, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán El Chico, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, Izúcar de Matamoros, Jonotla, Jopala, Juan Galindo, Juan N. Méndez, Lafragua, Cuayuca de Andrade, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nauzontla, Nopalucan, Olintla, Palmar de Bravo, Petlalcingo y San Antonio Cañada.

Así como San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Miguel Ixitlán, San Miguel Xoxtla, San Nicolás Buenos Aires, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, Tecomatlán, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepexi de Rodríguez, Tlachichuca, Tlapacoya, Tzicatlacoyan, Zacatlán y Zoquiapan.

En este sentido, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Marco Polo Sánchez Farfán, señaló que los impuestos municipales que integran las iniciativas mantienen las mismas tasas que el Ejercicio 2025 y, de manera particular, se actualiza la cuota mínima del impuesto predial a 235 pesos. En lo que se refiere a derechos y productos, éstos se actualizan con una tasa del 4 por ciento, al igual que la Ley de Ingresos Estatal, consecuente con la inflación esperada al final del Ejercicio Fiscal 2025.

En lo relativo a los derechos de alumbrado público, se mantiene el esquema tarifario aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en años anteriores, y ahora se suman 15 municipios a este esquema, llegando a 174 municipios.

AUTORIZAN AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA OTORGAR LA CONCESIÓN PARA PARADEROS

En otro punto del orden del día, las y los integrantes de la Comisión aprobaron el Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla a otorgar la concesión para usar, aprovechar y explotar las zonas de espera peatonal para uso publicitario en el municipio de Puebla, por un plazo de diez años.

La solicitud se sustenta en expedientes que incluyen un punto de acuerdo aprobado por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, dictámenes técnicos y financieros, así como disposiciones de vigilancia, supervisión, prohibición de cesión y sanciones, que incluyen penas convencionales y la posibilidad de revocación de la concesión en caso de incumplimiento.

En este sentido, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas señaló que el proyecto de dictamen se analizó para garantizar que la concesión favoreciera a las y los poblanos, a fin de contar con paraderos dignos y seguros, con botones de pánico y cámaras de videovigilancia, como parte de la estrategia para combatir la violencia de género.

Por su parte, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez señaló que, a través de mesas de trabajo realizadas previamente con personal del Ayuntamiento, se despejaron dudas y se establecieron compromisos.

En la sesión del órgano colegiado, se contó con la presencia de los y las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas, Modesta Delgado Juárez, María Fernanda de la Barreda Angon, Julio Miguel Huerta Gómez, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, José Miguel Trujillo de Ita y Rafael Alejandro Micalco Méndez.

También se contó con la presencia del tesorero del Ayuntamiento de Puebla, Héctor Romay González Covián; el consejero Jurídico del Ayuntamiento de Puebla, Enrique Juárez Vasconcelos; y la secretaria Ejecutiva de Presidencia, Dulce María Ruiz Alcántara.