En Comisión del Congreso, aprueban Ley de Egresos 2026

– Se prevé un aumento de 4.1 por ciento en los recursos para el próximo año

Desde Puebla

Con distintas reasignaciones de recursos para protección civil, inclusión, turismo, innovación y apoyo a migrantes, las y los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Crédito Público aprobaron el proyecto de dictamen con minuta de decreto por el que se expide la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026.

Ante las y los legisladores, la titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales Guerrero, explicó el contenido de la Ley de Egresos. En su presentación, destacó que se prevé un aumento de 4.1 por ciento en los recursos para el próximo año y se proyecta la obtención de 131 mil 365 millones de pesos.

Del total, en la clasificación funcional del gasto, se contempla un monto de 71 mil 376 millones de pesos para el rubro de desarrollo social, 8 mil 251 millones de pesos para desarrollo económico, 21 mil 47 millones de pesos para seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y certeza jurídica, y recursos no clasificados en las funciones anteriores por 30 mil 690 millones de pesos correspondientes a transferencias, participaciones, aportaciones y compromisos inherentes a la deuda pública.

Previo a la aprobación de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026, el presidente de la Comisión, Miguel Márquez Ríos, reconoció la labor de la titular de la dependencia para establecer un diálogo transparente y fortalecer la discusión del presupuesto, un instrumento que garantiza la correcta administración de los recursos públicos y procura que cada centavo se convierta en bienestar y justicia social, así como oportunidades para las familias.l

El legislador explicó que este dictamen prioriza programas de alto impacto y acciones para fortalecer servicios esenciales, todo ello alineado al Plan Estatal de Desarrollo. También indicó que se sustenta en una gestión responsable, moderna y austera, con una visión de transformación y bienestar social.

REASIGNAN RECURSOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS POBLANOS

Durante el análisis y discusión del proyecto de dictamen de Ley de Egresos, diputadas y diputados hicieron diversas propuestas para la reasignación de recursos relacionados con protección civil, inclusión, turismo, innovación y apoyo a migrantes.

La diputada Guadalupe Yamak Taja propuso la reasignación de 60 millones de pesos para la elaboración y actualización de Atlas de Riesgos, mientras que la legisladora Ana Lilia Tepole Armenta solicitó que se destinen cinco millones de pesos para que la Secretaría de Deporte y Juventud implemente un programa de fomento deportivo y actividades recreativas para personas con discapacidad.

Por su parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez pidió que se otorguen cinco millones de pesos para turismo comunitario. El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta expuso la necesidad de destinar 50 millones de pesos a la transformación digital.

En tanto, el diputado Pavel Gaspar Ramírez solicitó la reasignación de ocho millones de pesos para brindar protección, asistencia y apoyo a las personas migrantes. La diputada Ana Laura Gómez Ramírez expresó la importancia de asignar 30 millones de pesos para los polos de desarrollo para el bienestar.

La legisladora María Soledad Amieva Zamora pidió que se destinen 3.5 millones de pesos para financiar un programa de talleres de sensibilización en materia de inclusión de las personas con discapacidad.

Por su parte, la diputada Luana Armida Amador Vallejo y el diputado Marcos Castro Martínez solicitaron la reasignación de 50 millones de pesos para infraestructura accesible; adicionalmente, el legislador pidió que se otorguen seis millones de pesos en apoyo a familiares de enfermos con cáncer.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales puso énfasis en los rubros del gasto que presentan una baja y, en respuesta, la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración explicó los diferentes ajustes, así como la viabilidad de cada una de las propuestas de reasignación que plantearon las y los legisladores.