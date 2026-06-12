Anteproyecto de reforma a Ley UAEMéx, busca fortalecer autonomía

EL VALLE

Toluca, Méx.- El Anteproyecto de Reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) plantea una actualización integral del marco jurídico de la institución con el propósito de fortalecer su autonomía, ampliar la participación de la comunidad universitaria y adecuar su funcionamiento a los desafíos actuales de la educación superior.

La titular de la Consejería Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, señaló que la propuesta representa una oportunidad para modernizar las disposiciones que rigen a la Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense y armonizarlas con los marcos normativos nacionales e internacionales.

Explicó que el documento está integrado por siete títulos y 186 artículos, y tiene como finalidad dotar a la universidad de herramientas que permitan consolidar sus funciones sustantivas en materia de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión.

Entre los principales cambios destaca el fortalecimiento de la autonomía universitaria mediante mecanismos de democratización institucional, entre ellos la implementación del voto universal, directo, secreto y vinculante para la elección de autoridades.

La propuesta también contempla ampliar la representación en el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución, con la intención de que espacios académicos que actualmente sólo cuentan con voz puedan participar también con voto en las decisiones universitarias.

Asimismo, incorpora nuevos derechos y principios relacionados con la libertad académica y de expresión, la honestidad académica, la igualdad de género, la inclusión, el bienestar, los cuidados, la sustentabilidad y el acceso abierto al conocimiento.

Sales Sánchez destacó que la elaboración del Anteproyecto se construyó a partir de un proceso participativo que incluyó foros regionales, sindicales y de administración central, además de consultas digitales. En este proceso, dijo, el sector estudiantil ha sido el que mayor número de propuestas ha presentado.

La iniciativa contempla además la creación de un órgano electoral universitario y de un Sistema de Ética y Justicia Universitaria, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos, prevenir conductas contrarias a los valores institucionales y promover mecanismos alternativos para la solución de conflictos.

En materia de transparencia, se propone incorporar un capítulo específico sobre rendición de cuentas y protección de datos personales, además de disposiciones orientadas a reforzar las buenas prácticas y la responsabilidad institucional.

De igual forma, el Anteproyecto establece mecanismos para impulsar la calidad educativa, la investigación, la innovación y la internacionalización, así como alternativas de financiamiento y una supervisión más eficiente del uso de los recursos universitarios.

La consejera jurídica invitó a estudiantes, docentes y trabajadores a participar en la consulta pública del Anteproyecto, disponible a través de la plataforma digital de la universidad, así como en las sesiones abiertas que se desarrollarán en distintos espacios académicos.

“Estamos frente a una oportunidad histórica para construir una universidad más democrática, transparente y fortalecida para las próximas generaciones”.