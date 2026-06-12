Aumentó 2.1% la actividad industrial en abril de 2026, a tasa mensual

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El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) permite conocer y dar seguimiento a la evolución de la actividad industrial en México.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En abril de 2026, con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial incrementó 2.1 % respecto al mes previo, en términos reales. A tasa anual creció 1.8 por ciento.

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