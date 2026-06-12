Aumentó de manera anual el costo de los productos de la canasta alimentaria en mayo de 2026: 6.3% en el ámbito rural y 6.9% en el urbano

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualiza las Líneas de Pobreza (LP) correspondientes a mayo de 2026, según ámbitos rural y urbano. Estas ofrecen un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria. El cálculo se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El objetivo es establecer un umbral monetario para la medición de la Pobreza Multidimensional (PM) en México.

I. INFLACIÓN GENERAL EN MÉXICO

La inflación general anual de mayo de 2026 fue de 3.9 %, lo que representó una disminución de 0.5 puntos porcentuales respecto a mayo de 2025 (4.4 %). Por su parte, la inflación general mensual de mayo de 2026 (-0.2 %) disminuyó 0.4 puntos porcentuales respecto al mes anterior (0.2 %). Esta regresó a un nivel similar al de mayo de 2024.

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