México recibió 8.1% más personas viajeras desde el extranjero en abril de 2026 y salieron 9.8% más residentes del país, a tasa anual

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La Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) genera información sobre el número de las y los viajeros internacionales que entran o salen de México, el gasto que realizan durante su visita, lugar de residencia y las características generales del viaje, a fin de contar con indicadores que permitan la toma de decisiones y contribuyan a los cálculos macroeconómicos del país.

Las y los viajeros internacionales son quienes realizan viajes fuera de su país de residencia por cualquier motivo y duración. Estos viajes pueden ser de flujo receptor (entradas) o emisor (salidas).

I. ENTRADAS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

Entradas de las y los viajeros internacionales

En abril de 2026 ingresaron al país 8 289 421 viajeras y viajeros internacionales, 8.1 % más que en el mismo mes de 2025. De esta cantidad, 3 813 193 (46.0 %) entraron como turistas internacionales —residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México— (ingresaron 1.8 % más que en abril del año anterior) y 4 476 228 (54.0 %) lo hicieron como excursionistas internacionales —que no pernoctaron en su viaje

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