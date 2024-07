Rogelio López Angulo y Gustavo Vargas, los lastres del nuevo mercado de Huauchinango y sus locatarios

DEBATE

Urge que alguien apremie a los últimos y peores presidentes municipales de Huauchinango, Rogelio López Angulo y Gustavo Vargas Cabrera, a que dejen de freg…y se concentran en la construcción del mercado.

El gobernador Sergio Salomón Peregrina ya hizo lo que le correspondía. A mediados de diciembre pasado dio el banderazo a la obra e, incluso, su administración pondrá 110 de los 140 millones de pesos que costará: Sergio Salomón inició construcciones de infraestructura hídrica y el mercado de Huauchinango

Pero, como lo demuestran las fotografías en este texto, después de 7 meses la construcción del mercado de Huauchinango NO AVANZA, inclusive, la empresa responsable – propiedad de Gustavo Vargas Constatini, hijo del ex presidente municipal- ha sido acusada por los vecinos de romper la tubería y no repararla.

CONFLICTO SOCIAL –POLÍTICO EN PUERTA

En un principio, el ex edil Gustavo Vargas fue señalado de retrasar, bloquear el proyecto del nuevo mercado municipal, pero, obviamente, en cuanto le dieron el jugoso contrato a su vástago cambió de parecer. El problema es que entre ambos ex alcaldes ¡no hacen uno que sirva!, ya que parece que a ninguno le interesa este centro de abasto o los locatarios: Sin medidas de protección civil, comienza demolición del mercado en Huauchinango

López Angulo prometió que en 4 meses quedaría finalizada la obra, pero ya pasó casi el doble…y nada, a pesar de que esta dilación podría generarle severos problemas sociales, ya que los huauchinanguenses necesitan su mercado y los comerciantes viven de las ventas: Comerciantes acusan a edil de Huauchinango de querer quitarlos del mercado municipal

Los dos políticos deberían saber que con el sustento de la gente no se juega y que los locatarios de mercados no son como los finolis del CCE, la Coparmex y Canaco, que se conforman con golpear a los gobiernos a través de la prensa y/o con complots mongoles. No, los dueños o concesionarios de dichos centros de abasto populares son combativos, bravos, de armas tomar y, por ende, López Angulo y Gustavo Vargas Cabrera juegan-literalmente- con fuego.

MARKO CORTÉS, SIMULACIÓN Y NULA AUTOCRÍTICA

Fiel aprendiz de su colega, aliado y mentor, el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, Marko Cortés, quiere heredarle la presidencia nacional panista a Jorge Romero, a quien primero convirtió en coordinador de los diputados federales de su partido y después hizo el amago de convertirlo del presidente del PAN a través de un Consejo Nacional a modo, aunque la gran mayoría de panistas exige una elección interna con toda la militancia: Si el PAN sigue el mismo camino, en el 2027 será la cuarta fuerza electoral: Mónica Rodríguez

Fiel émulo de las peores prácticas priístas, como la simulación, el 29 de junio, menos de un mes después de la debacle electoral y durante la sesión del Consejo Nacional –presunto máximo órgano de gobierno del PAN- Marko Cortés armó un evento a modo, antidemocrático, ya que hizo que su gente se anotara en la orden del día, para desanimar a sus cada vez más numerosos detractores y críticos, que querían decirle sus verdades en la cara.

Como táctica dilatoria y distractora, para que los militantes y simpatizantes del blanquiazul no se enteren de que su actual dirigencia nacional ¡los tiene en el hoyo, literalmente y sin albur!, armó una presunta “comisión”, para investigar por qué el partido y sus aliados –el cada día más desprestigiado PRI y el hoy occiso PRD- fueron borrados no solamente por Morena y la 4T, sino por millones de mexicanos que les dieron la espalda en las urnas: Video desde Puebla: Alejandro Armenta y Pepe Chedraui se declaran ganadores de la elección

Es cierto: Los otros dos precandidatos fuertes a la dirigencia nacional panista tampoco garantizan inclusión, democracia interna y mucho menos la reconstrucción del partido, ya que Adriana Dávila es cuadro de Felipe Calderón y Damián Zepeda lo es de Ricardo Anaya. Pero, cuando menos, los dos últimos intentarían que el panismo deje de ser el tonto útil Alito Moreno, Néstor Camarillo, etc.