Carlos Barragán Amador y Gissel Santander, entre los políticos infectados tras el feminicidio de Fanny

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Uno es el presidente municipal neomorenista de Xicotepec de Juárez y la otra es diputada federal, pero Carlos Barragán Amador y Gissel Santander coinciden en que ambos quedaron infectados, marcados tras el feminicidio de Fanny, joven de 21 años encontrada muerta en un inmueble de la colonia La Rivera de dicho municipio y de quien –en un principio – se dijo que se había “suicidado”.

La presión de Organizaciones No Gubernamentales y sociedad civil, sumada a la creciente molestia por la ola de feminicidios que sacuden a Xicotepec (al menos 3 recientemente), sin que el edil y su ayuntamiento se den por enterados, pese a que la ciudad carga desde hace tiempo con una alerta nacional por violencia de género, OBLIGARON a la Fiscalía General del estado (FGE) y al gobierno municipal a tomar en serio las investigaciones y a capturar al supuesto responsable: Video: Exigen a FGE investigar presunto feminicidio de Fany, en Xicotepec

La gente de Xicotepec está cada vez más enojada, decepcionada de Barragán Amador, no solamente por el incremento de delitos durante su ¡tercer período al frente del municipio!, sino ante las manifiestas demostraciones de INEFICIENCIA, FRIVOLIDAD y hasta DESINTERÉS en lo que sucede dentro de la ciudad

A finales de enero de este año, el edil no tuvo el menor empacho en irse a Madrid, supuestamente a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), pese a que en los 4 meses completos de su actual administración (de noviembre del 2024 a febrero del 2025) Xicotepec registra más delitos que en el mismo período, pero del año pasado.

DE PASEO EN LAS EUROPAS…MIENTRAS SE ACUMULAN LOS DELITOS EN XICOTEPEC

Incluso, mientras él estaba en Madrid y se tomaba fotos en el Banco de España, ya que es un gran admirador de la serie televisiva “La Casa de Papel”, en el hotel “El Cielo” de Xicotepec fue encontrado el cadáver de una mujer llegada de Ixtapaluca, Estado de México: Encuentran a mujer sin vida en hotel de paso en Xicotepec

Barragán Amador puede argumentar –con cierta razón- que los asesinatos de Fanny y la joven del Estado de México se cometieron en una casa, el primero y dentro del hotel, el segundo. Pero lo que él y sus colaboradores tendrán que asumir es que sí se les incrementaron los delitos en los primeros 4 meses de administración, según la FGE.

De noviembre del 2023 a febrero del 2024, cuando estaba en funciones el anterior ayuntamiento de Xicotepec, se registraron 200 delitos de todo tipo, incluidos asesinatos ataques sexuales, robos, etc. En contraste, durante los primeros cuatro meses completos de Carlos Barragán al frente del municipio (noviembre del 2024 a febrero de este año) esa cifra llegó a 215, incluidos 5 homicidios y 72 hurtos en todas sus modalidades a diferencia de los 59 del período anterior: “Se te está muriendo la gente, Carlitos”, reclaman al presidente de Xicotepec

Como se mencionó párrafos arriba, recientemente se han registrado al menos 3 feminicidios en este Pueblo Mágico (el de Fanny, otro en el hotel El Cielo y el restante en una cantina) y la gente anda cada día más enojada con su alcalde, porque –dicen- anda más preocupado por promover como sucesor a su hijo que por la alerta de género y lo que parece ser una nueva ola de violencia contra las mujeres.

En este contexto, no es extraño que el gobernador Alejandro Armenta Mier haya cancelado su visita al municipio, que supuestamente se llevaría a cabo este 1ro de abril, pero el homicidio de Fanny, las maniobras para tratar de hacerlo pasar como suicidio y – también- la laxitud de Barragán Amador ante la problemática de seguridad tienen muy exacerbados a los xicotepenses, como lo ratificaron las protestas del domingo pasado en la sede local de la FGE: En Xicotepec, la FGE cierra sus oficinas mientras ciudadanos protestan contra el feminicidio de Fany

LA INOPORTORTUNA E INEXPLICABLE EXONERACIÓN DE GISSEL SANTANDER A CUAUHTÉMOC BLANCO

Reza un dicho que “mal de muchos consuelo de ton” y el alcalde de Xicotepec no es el único político serrano contaminado, quemado tras el feminicidio de Fanny. La diputada federal morenista, Gissel Santander, también ha sufrido muchos cuestionamientos meterse a la “cargada” cuatroteísta que impidió que Cuauhtémoc Blanco perdiera el fuero y tuviera que enfrentar las acusaciones de su media hermana: Desafuero de Cuauhtémoc Blanco, los votos a favor y en contra en San Lázaro; PRI cede y 22 diputadas de Morena se oponen

La protección de Gissel Santander y la 4T al ex gobernador de Morelos y ex jugador del América no pudo llegar en peor momento en una Sierra Norte de Puebla sacudida, conmocionada por el asesinato de Fanny. La gente argumenta –con toda la razón del mundo – que cómo es posible que su sedicente “representante” popular se haya prestado a exonerar a un sujeto acusado formalmente de un delito sexual, cuando en Huauchinango nació la llamada “Ley Olimpia”:Cuauhtémoc Blanco, Alito Moreno, Félix Salgado Macedonio, Inés Saurnino…¡todos defienden a sus presuntos abusadores!

En campaña, la morenista pregonaba que sí representaría a los serranos y, como todos los candidatos, prometió “defender” a las mujeres. Pero, a la hora de votar, se sumó a los 14 diputados federales poblanos que PROTEGIERON a Cuauhtémoc Blanco y demostró que féminas y hombres de su distrito, el 1 federal de Puebla, le valen OLÍMPICAMENTE un reverendo cacahuate y que lo único que le interesa es seguir la LÍNEA del partido.

En otro momento, en el norte del estado tal vez habría pasado inadvertida la actitud de “levantadedo” de Gissel Santander a favor de un sujeto denunciado por su propia media hermana de supuesto abuso sexual, pero el asesinato de Fanny puso el dedo en la llaga toda la violencia cotidiana contra las mujeres, no solamente en esa zona de la entidad, sino –prácticamente – en todo el país: Presunto homicida de la niña Génesis será acusado de feminicidio