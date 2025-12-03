Trump pone en duda continuidad del T-MEC; “lo dejaremos vencer o haremos un nuevo acuerdo”, dice

LA JORNADA

El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se dejará expirar o se elaborará otro acuerdo. La declaración se produjo el mismo día en que dio inicio la audiencia pública previa a la revisión del tratado que está a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y en la que participan grupos agrícolas, empresariales y políticos.

Cuestionado sobre la situación del tratado, Trump respondió: “Vence en aproximadamente un año. Y lo dejaremos vencer o tal vez llegaremos a otro acuerdo con México y Canadá”.

Además el mandatario volvió a acusar que sus socios se han venido aprovechando de Estados Unidos. “Pero mira, México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos como casi todos los demás países”, apuntó.

Si bien precisó que dicho actuar no es único de estos países y que la administración anterior a la suya contribuyó a ello. “No los culpo a ellos, sino a todos los países. Porque teníamos gente estúpida al mando”. “Por eso tenemos una deuda de 38 billones de dólares”.

La audiencia pública del USTR que se extenderá hasta este viernes debería servir para que la administración de Trump decida sobre el futuro del T-MEC cuando se revise el 1 de julio del próximo año.

Recibió mil 500 comentarios y está previsto que intervengan unas 150 personas para tratar temas como reglas de origen, normas laborales, contenido digital, cadenas de suministro y regulación ambiental.

En su primer día la audiencia estuvo dominada por la participación de líderes agrícolas, quienes defendieron la importancia del T-MEC para su sector, dado que les ha permitido ampliar sus ingresos, y al mismo tiempo criticaron las afectaciones que les trae la política arancelaria, según los testimonios citados por CBC.

El secretario de la Asociación Americana de la Soya, Dave Walton, habló sobre la decisión de gravar las exportaciones canadienses y mexicanas -de productos como acero, aluminio y piezas de automóviles, al respecto comentó que los aranceles “aumentan la probabilidad de que los productores de soya estadunidenses terminen en la mira de posibles represalias”.

En ese sentido, el vicepresidente del Consejo Hortícola del Noroeste, Riley Bushue, recordó que los aranceles de represalia impuestos por México durante la guerra comercial del primer mandato de Trump dañaron las exportaciones de su industria.

Por su parte, la directora de asuntos gubernamentales de Blue Diamond -principal productor de almendras con sede en California-, Alicia Rockwell, ponderó que Canadá y México son “mercados absolutamente críticos” para su industria y describió al T-MEC como “esencial para la supervivencia de miles de granjas familiares”.

Aunque también hubo quienes hicieron referencia al proceder de Canadá en el sector lácteo señalando que dicho país saca ventaja y no actúa de “buena fe”.

“Lamentablemente, Canadá tiene una larga historia de trabajar para identificar y explotar las lagunas en sus compromisos comerciales de productos lácteos en lugar de cumplirlos de buena fe”, acusó la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Productores de Leche y del Consejo de Exportación de Productos Lácteos de Estados Unidos, Shawna Morris.

La implementación del acuerdo por parte de Canadá “en realidad ha limitado el acceso de los exportadores de productos lácteos estadunidenses al mercado canadiense en lugar de mejorarlo como se pretendía”, declaró la vicepresidenta senior de la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, Becky Rasdall Vargas.