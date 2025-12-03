“DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, de Bad Bunny, es el álbum más reproducido del mundo en 2025, según Spotify Wrapped

EL UNIVERSAL

Una de las listas más esperadas de Spotify reveló datos importantes sobre el “Rey del pop”

Spotify Wrapped 2025 marca el inicio de la temporada de resúmenes y balances anuales ahora que entramos al último mes del año. La aplicación de streaming musical presenta esta síntesis que detalla los hábitos de escucha de los últimos 12 meses, incluyendo canciones, artistas y géneros más reproducidos.

En esta lista general, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, de Bad Bunny, se convirtió en el álbum con más reproducciones a nivel mundial durante 2025, acumulando 7.7 mil millones de reproducciones. Con esta cifra superó al fenómeno de “KPop Demon Hunters” del soundtrack del filme de Netflix” o a Billie Eilish con su disco “Hit me hard and soft”.

En el listado también aparecen los álbumes:

“SOS Deluxe: LANA” de SZA,

“Short n’ Sweet” de Sabrina Carpenter

“MAYHEM” de Lady Gaga

“You’ll Be Alright, Kid” de Alex Warren“

“I’m The Problem” de Morgan Wallen

“GNX” de Kendrick Lamar

Bad Bunny con su exitoso “Un Verano Sin Ti”

Es importante resaltar que, por cuarta ocasión, el reguetonero boricua fue coronado como el artista más reproducido del mundo, acumulando más de 19.8 mil millones de streams en 2025. Con ello superó a Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

Bad Bunny obtuvo el puesto número uno global por primera vez en 2020 y repitió la hazaña en 2021 y 2022. Taylor Swift tomó el liderazgo en 2023 y 2024. Este año, tras el lanzamiento de un álbum que marcó la cultura, Bad Bunny regresa a la posición de honor.