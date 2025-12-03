Reportan hallazgo de 7 cadáveres en los límites de Puebla y Tlaxcala

Desde Puebla
Reportan el hallazgo de siete cuerpos en los límites de Puebla y Tlaxcala, entre las poblaciones de San Pablo Zitlaltepec y Nopalucan de la Granja.
La Fiscalía de Tlaxcala se encuentra en el sitio y se espera determinar qué estado realizará los levantamientos de los cuerpos.
