Instalarán una ensambladora de autobuses en Puebla: Chedraui

Erika Méndez
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, reveló que la empresa Shacman instalará una ensambladora de autobuses en Puebla.
En entrevista, dijo que será en el primer trimestre cuando dicha firma comience a trabajar en la entidad, bajo una inversión de 15 millones de dólares para la primera etapa.
Especifico que en promedio realizarán 80 autobuses de manera mensual y se ubicarán en el municipio de Cuautlancingo.
