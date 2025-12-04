Instalarán una ensambladora de autobuses en Puebla: Chedraui

Erika Méndez

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, reveló que la empresa Shacman instalará una ensambladora de autobuses en Puebla.

En entrevista, dijo que será en el primer trimestre cuando dicha firma comience a trabajar en la entidad, bajo una inversión de 15 millones de dólares para la primera etapa.

Especifico que en promedio realizarán 80 autobuses de manera mensual y se ubicarán en el municipio de Cuautlancingo.