Puebla proyecta su gastronomía con la Foodie Black Week 2026

Staff/RG

– La entidad se posiciona como referente gastronómico internacional con la primera edición del evento fuera de Europa.

– El anuncio fortalece las expectativas de crecimiento económico y turístico para 2026.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.– El gobierno que encabeza el mandatario Alejandro Armenta presentó la edición Puebla 2026 de la Foodie Black Week, un encuentro internacional que consolidará el potencial culinario y productivo de la entidad. La iniciativa reforzará la estrategia estatal para impulsar la gastronomía como motor económico y plataforma de identidad regional ante mercados nacionales e internacionales.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que esta estrategia impulsa a los sectores productivos del estado y fortalece la promoción de las tradiciones culinarias poblanas. Destacó que la llegada de la primera edición internacional de la Foodie Black Week posiciona a Puebla en una plataforma global que favorece a productores, restauranteros y prestadores de servicios mediante nuevas alianzas y oportunidades de mercado.

El director y socio fundador del evento, Juan José Mateos, afirmó que la Foodie Black Week impulsa a los sectores restauranteros, hoteleros, bares y centros de entretenimiento mediante promociones, activaciones y beneficios exclusivos para poblanos y turistas. Destacó que la edición en Puebla fortalecerá la dinámica económica de las grandes ciudades y consolidará nuevas oportunidades de crecimiento, con una meta de derrama superior a 130 millones de pesos y la participación de al menos 500 restaurantes.

Por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el secretario Julio Silva Ramírez, destacó que Puebla cuenta con el potencial para competir con las capitales gastronómicas más importantes del mundo y que su elección como sede lo confirma. Señaló que el estado suma más de 32 mil comercios registrados, lo cual abre la posibilidad de superar las metas establecidas para esta edición internacional.

También asistieron a la rueda de prensa el director general en México y socio de la Foodie Black Week Puebla 2026, Charly Meier; la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez; el representante de Vive Puebla, Germán Ruiz Ramírez; el vicepresidente de Emprendimiento e Impulso a MIPyMES de Canaco Puebla, Juan Carlos Castilla Parra; y el presidente de la Comisión de Seguros y Finanzas de Coparmex Puebla, Óscar Mariano Luna Téllez.