Sheinbaum y Gómez inician en el EdoMéx el programa “Farmacias del Bienestar”

EL VALLE

Naucalpan, Méx.- La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezaron este martes el arranque del programa Farmacias del Bienestar en el Estado de México, durante un enlace en vivo a la Mañanera del Pueblo; el cual consta de una nueva red de 500 módulos de dispensación gratuita de medicamentos, integrada a la estrategia federal Salud Casa por Casa, con la que el gobierno busca garantizar tratamientos continuos a personas adultas mayores y a personas con discapacidad, particularmente aquellas que padecen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, tras meses de visitas domiciliarias efectuadas por enfermeras, enfermeros y médicos en todo el país, esta fase permitirá entregar recetas personalizadas que podrán surtirse en módulos instalados afuera de centros de salud y en Tiendas del Bienestar, sin filas y sin trámites. “Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar. Inicia hoy en el Estado de México y en 2026 estará en las 32 entidades”, afirmó.

La presidenta subrayó que más de 20 mil profesionales están recorriendo el país para levantar el expediente clínico de cada beneficiario. Destacó que con la tercera visita que ya inició, se emitirán recetas específicas para garantizar un suministro constante de medicamentos. “Salud que llega a donde vives, sin barreras y sin costo”, recalcó.

En enlace en vivo desde el Centro de Salud “Benito Juárez”, en Naucalpan, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañada del director general de Birmex, Carlos Ulloa, celebró que la entidad sea la primera en implementar la red de Farmacias del Bienestar, destacando que este programa responde a una necesidad solicitada desde hace tiempo por la población mexiquense. “Este apoyo no solo ayudará en lo médico, también en lo económico. Muchísimos mexiquenses lo deseaban”, señaló.

Gómez Álvarez, reconoció a la presidenta Sheinbaum por “su generosidad y su visión de ayudar a quienes más lo necesitan”.

La gobernadora aseguró que su administración trabajará coordinadamente para que el modelo se despliegue con eficiencia en los 125 municipios del estado.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que Salud Casa por Casa ha realizado 8.8 millones de consultas domiciliarias, lo que permite conocer el estado de salud real de los derechohabientes de pensiones federales. Con estas visitas se emiten recetas en tres copias para facilitar el seguimiento del paciente y asegurar adherencia al tratamiento.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que las farmacias comenzarán operando con 22 tipos de medicamentos, que cubren cerca del 80% de los requeridos por adultos mayores. Añadió que cada beneficiario será asignado a una farmacia cercana a su domicilio para evitar traslados innecesarios. “No habrá fichas ni trámites; solo presentar la receta y recibir los medicamentos”, afirmó.

En la transmisión participaron también enlaces desde Ecatepec, Valle de Chalco y Atlacomulco, donde personal médico mostró la entrega de los primeros medicamentos. En Ecatepec, el delegado de Bienestar, Ernesto Armendáriz, calificó el programa como un acto de justicia hacia quienes “construyeron sus colonias con sus propias manos”.

En Valle de Chalco, el subsecretario Jesús Valencia informó que cada módulo podrá atender entre 40 y 50 beneficiarios al día. En Atlacomulco, autoridades del IMSS Bienestar aseguraron que la institución se suma totalmente al nuevo esquema.

Tras el arranque de las farmacias, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el relanzamiento del programa Trato Digno, orientado a mejorar la atención en instituciones de salud, donde el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció una expansión de módulos de orientación, nuevos mecanismos de monitoreo y una mayor capacitación del personal para garantizar un servicio más humano.