¡Asesinan a mamá y dos hijas en Tlaxcala!

Desde Puebla
Madre y sus dos hijas, una menor de edad, fueron localizadas sin vida la tarde-noche de este domingo 22 de marzo en una zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia de ambas entidades.
De acuerdo a primeros reportes, las víctimas fueron identificadas como Félix N., de 42 años e hijas Johana N., de 20 años, y una menor de 9 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en un paraje conocido como “La Caldera”, que conecta los municipios de Altzayanca, Tlaxcala e Ixcamaxtitlán.
You may also like
-
¡Ven a FENALI BUAP 2026 y disfruta de toda una experiencia artística y cultural!
-
Santos Laguna derrota a Puebla en partido de la jornada 12 del Clausura 2026
-
Colectivo difunde fichas de búsqueda en Toluca
-
Plantón en Lerdo provoca pérdidas y caos en el centro de Toluca
-
Serán intervenidas fachadas de la calle 8 Oriente: Aimeé Guerra