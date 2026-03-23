¡Asesinan a mamá y dos hijas en Tlaxcala!

Desde Puebla

Madre y sus dos hijas, una menor de edad, fueron localizadas sin vida la tarde-noche de este domingo 22 de marzo en una zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia de ambas entidades.

De acuerdo a primeros reportes, las víctimas fueron identificadas como Félix N., de 42 años e hijas Johana N., de 20 años, y una menor de 9 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en un paraje conocido como “La Caldera”, que conecta los municipios de Altzayanca, Tlaxcala e Ixcamaxtitlán.