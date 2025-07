La doble traición de Iván Cuautle en San Pedro Cholula

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Si usted vive en el hermoso Pueblo Mágico de San Pedro Cholula y tiene la desgracia de verse involucrado en alguna controversia o necesita que alguien le represente ante el ayuntamiento, lamento informarle que SUS NECESIDADES no serán cubiertas ¡quién sabe hasta cuándo!.

Porque quien debería hacerlo, el síndico Iván Cuautle Minutti, cerró las oficinas, no de él, sino de la ciudadanía, de los propios cholultecas y, mientras el Congreso local decide si le revoca el mandato, el ayuntamiento y la gente se quedaron sin representación legal, tampoco tienen la protección de sus derechos humanos, ni solución a controversias, supervisión de obras públicas o procuración de justicia.

Incluso, el pasado 23 de julio, la mayoría de votos del cabildo cholulteca votó por preguntar a la legislatura de Puebla cómo quitar mandato a Cuautle Minutti, sobre quien pesan severas acusaciones de locatarios del mercado más importante de la ciudad, el Cosme del Razo, quienes le denunciaron por supuestas venta de espacios y cobro de derecho de piso: Denuncian al síndico de San Pedro Cholula por corrupción y quebranto de 20 mdp contra las arcas municipales

El todavía presunto “representante del pueblo” NO fue producto de alguna imposición ni negociación cupular, para armar la planilla que ganó la presidencia de San Pedro Cholula encabezada por Tonantzin Fernández, bajo las siglas de la 4T, sino que ambos, edila y síndico, hicieron campaña y llegaron juntos al ayuntamiento.

PRIMERA TRAICIÓN

Cuautle Minutti no está afiliado a Morena, pero fue incluido en la planilla de Tonantzin Fernández, quien confiaba en él. Pero, muy pocos meses después de iniciado el ayuntamiento, la munícipe comenzó a recibir preocupantes denuncias de que su síndico pretendía negocios ilegales contra comerciantes de Cosme del Razo, donde el pasado 8 de julio se suscitaron graves hechos violentos: Denuncian al síndico de San Pedro Cholula por corrupción y quebranto de 20 mdp contra las arcas municipales

Tras la gresca en dicho centro de abasto, Contraloría municipal inició una investigación, dialogó con locatarios, que acusaron DIRECTAMENTE a Cuautle Minutti de venta de espacios y cobro de derecho de piso. Con ello, habría cometido su primera traición, contra Tonantzin Fernández y el ayuntamiento en que cobra: 9 detenidos tras hechos de violencia en mercado de San Pedro Cholula

El ataque del síndico contra la presidenta municipal no se limitó al incumplimiento de sus OBLIGACIONES LEGALES y posibles hechos de corrupción, sino que también se alió a adversarios políticos de la 4T y la propia Tonantzin Fernández, ya que algunas manifestaciones de supuestos comerciantes han sido encabezadas por personajes CLARAMENTE identificados con Roxana Luna, Paola Angon, Alejandro Oaxaca, Movimiento Ciudadano, etc.

Dirigió su deslealtad no solamente contra la edila, sino hacia todo el movimiento cuatroteísta, ya que entre los organizadores de las manifestaciones anti ayuntamiento están Alejandro Gachupín, quien pertenece a Movimiento Ciudadano (MC). También aparecen Fany López Cortez, Bernardo y Luis López, miembros del grupo de choque “Los Huevos”, que durante la elección sirvió como herramienta de golpe de Roxana Luna.

LA PEOR TRAICIÓN: AL PUEBLO MISMO

Ex altos funcionarios en el pasado ayuntamiento prianista de Paola Angón también fueron descubiertos azuzando el conflicto en el mercado Cosme del Razo. Así ocurrió con el ex síndico, Carlos Bojalil y Juan Manuel Reyes, ex titular de Atención Ciudadana: Regidores de San Pedro Cholula consultan al Congreso cómo revocar el mandato del síndico

Como si el coctel de mezquinos intereses políticos y económicos no estuviera completo, el ex edil priísta y sedicente morenista,

Alejandro Oaxaca Carreón, es uno de los que instigan las disputas entre dichos comerciantes: Video: Solicitará Cabildo de San Pedro Cholula informe al síndico tras hechos en el mercado Cosme del Razo

Mientras tanto, Tonantzin Fernández ordenó la indagatoria sobre el ataque violento en el mercado el 8 de julio y dejó en claro que su gestión no permitirá la corrupción de nadie, ni siquiera la de su ex compañero de batalla, Cuautle Minutti y ella y sus colaboradores mantienen diálogo PERMANENTE con locatarios: En San Pedro Cholula, locatarios del mercado Cosme del Razo entregaron pliego petitorio

También reforzó los operativos de seguridad en dicho lugar tradicional de abasto, para evitar tanto la venta irregular de espacios como uno de los delitos más deleznables y nocivos social y comercialmente, el cobro de derecho de piso: Video: Acusan al síndico de San Pedro Cholula de grabar ilegalmente a quienes acuden a su oficina

EN LA CANCHA DEL CONGRESO

Por su parte, el síndico – que el próximo miércoles o jueves todavía cobrará su segunda quincena de julio, debido a que el pueblo cholulteca le sigue pagando un salario de casi 40 mil pesos mensuales –se pasó la semana pasada en pasillos del Congreso, sin que – al parecer -lo recibiera ningún diputado local, ya que nadie quiere mezclarse con un traidor y corrupto, menos después de que le exhiben: Video: Acusan al síndico de San Pedro Cholula de grabar ilegalmente a quienes acuden a su oficina

Hasta ahora, el Cabildo de San Pedro Cholula no ha pedido FORMALMENTE al Congreso deponer a Cuautle Minutti, aunque es una realidad que pesan sobre él severas denuncias y reclamos, también lo es que el ayuntamiento le perdió toda la confianza y que –en este momento- el pueblo cholulteca se quedó sin representación.

Hoy, la pelota está en la cancha de la Legislatura de Puebla, que tendrá que definir no solamente el destino político y judicial del síndico municipal, sino, SOBRE TODO, del ayuntamiento y la ciudadanía cholultecas: Soluciones puntuales, vigilancia reforzada y certeza jurídica: respuesta firme de Tonantzin Fernández a comerciantes del mercado Cosme del Razo