La interminable ¡y hasta peligrosa construcción del mercado de Huauchinango!

No cabe duda que los vecinos de Huauchinango se sacaron la lotería.

Su presidente municipal, Rogelio López Angulo – por el que han votado ya en tres ocasiones diferentes- resultó ¡toda una joyita!.

Pero no por lo “valioso”, sino debido a su costo e inutilidad, como se empeña en demostrarlo él mismo desde diciembre del 2023, cuando se anunció la construcción del mercado de Huauchinango y, desde esa fecha, López Angulo, su ayuntamiento y empresa contratada son ¡INCAPACES DE TERMINARLO!: Sergio Salomón inició construcciones de infraestructura hídrica y el mercado de Huauchinango

El propio ex gobernador y actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM), inició el levantamiento del mercado de Huauchinango y dio TODO EL APOYO, para que la administración municipal sacara adelante el proyecto. Incluso, es necesario reconocer que el ex mandatario procuró no dejar proyectos inconclusos, como lo demuestra el hecho de que finalizó exitosamente obras de gran importancia, incluyendo la nueva sede del Congreso local y Ciudad Universitaria II BUAP.

Sin embargo, el gobierno estatal pasado y los propios huauchinanguenses no contaban con la “astucia” del alcalde, que –al parecer – está empeñado en que la edificación de esta obra sea eterna, pese a las protestas de la gente: No hay fecha de conclusión del mercado de Huauchinango

¡HASTA LESIONES PROVOCA LA OBRA ETERNA DE LÓPEZ ANGULO!

Mientras todo apunta a que López Angulo “lograra” llegar a los dos años sin terminar la edificación del mercado y se le acumulan las protestas de locatarios y ciudadanos, ¡hasta lesiones provocan a alguna gente con la obligación de pasar por ahí!: Locatarios del mercado de Huauchinango, contra el alcalde Rogelio López por atraso en obra

Desde dicho municipio, nuestro compañero Abelardo Domínguez, reportó que Protección Civil y la constructora no siguen las medidas de seguridad, ya que solamente tienen puesta una malla, pero sin VERDADERAS ACCIONES de prevención y cuidado a quienes deben transitar por la calle Guerrero en el centro del municipio.

Incluso, una mujer sin poder caminar, con gastos que no estaban contemplados y que tuvo que pagar para que le atendieran la rodilla que se lastimó al caerse en la banqueta de la calle Guerrero por la irresponsabilidad de la constructora y la falta de supervisión de Protección Civil municipal, en garantizar la seguridad de los transeúntes, pese a que ocasionan accidentes sin que nadie se haga responsable:

130 MILLONES DE PESOS LITERALMENTE VUELAN EN EL CIELO HUAUCHINANGUENSE

La señora accidentada pidió al presidente Rogelio López Ángulo gire instrucciones a la constructora que la malla que divide la obra en construcción y la banqueta sea de mayor seguridad para las personas en la calle Guerrero, en el propio centro de la ciudad: Rogelio López Angulo y Gustavo Vargas Cabrera tienen a Huauchinango sin nuevo mercado

También es urgente que el gobierno municipal y la empresa cumplan la normativa de seguridad por la gente de la tercera edad y, si no es mucha molestia para el edil y los empresarios beneficiados económicamente con el proyecto, que solventen los gastos de la gente accidentada por las pésimas condiciones de la malla y la obra en general.

Al parecer, el edil y su secretario de Infraestructura, Gabriel Bello Chavarría, pretenden que la gente se olvide de los 130 millones de pesos que, supuestamente, costaría el nuevo mercado y que, según el propio alcalde, lo harían el mejor de la entidad: Rogelio López Angulo y Gustavo Vargas, los lastres del nuevo mercado de Huauchinango y sus locatarios

Cuando se presentó el proyecto, se aclaró que 30 millones de pesos serían del ayuntamiento y el resto del gobierno estatal, que desde diciembre hizo una entrega anticipada de la obra y precisó que la conclusión ya es RESPONSABILIDAD TOTAL del inútil de López Angulo y su administración.