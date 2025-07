Cómo prevenir accidentes eléctricos en vacaciones

– _Se busca reducir riesgos domésticos durante el receso escolar con acciones de supervisión y uso responsable de aparatos eléctricos_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 27 de julio de 2025.– Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los hogares durante el receso escolar, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, exhorta a las madres y padres de familia a revisar todos aquellos elementos y condiciones eléctricas que puedan comprometer la integridad física de niñas, niños y adultos.

Así lo informa Rubén Borau García, director de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil: “Tengamos esa precaución de mantener esos aparatos y sus conexiones, básicamente, en lugares alejados de sus manitas. Prefiero que un niño vaya y le diga al padre o tutor, que tiene que estar cuidando a los niños en casa, que algo está fallando y que la persona adulta revise esas conexiones.”

Durante este receso escolar, es fundamental extremar los cuidados en el hogar, especialmente ante el incremento en el uso de aparatos eléctricos por parte de niñas y niños. Para evitar sobrecargas y posibles accidentes, el Gobierno de la Ciudad recomienda cinco acciones clave: no conectar varios dispositivos en un mismo enchufe o multicontacto, revisar el estado de cables y extensiones eléctricas, desconectar los equipos que no estén en uso, evitar el uso de aparatos eléctricos cerca del agua o con las manos mojadas, y no permitir que los menores introduzcan objetos en enchufes. Estas medidas contribuyen significativamente a reducir el riesgo de cortocircuitos, descargas eléctricas o incendios en casa.

Por otro lado, se recomienda supervisar el uso de electrodomésticos que demanden una carga eléctrica elevada como hornos de microondas, freidoras de aire, planchas o calentadores. Su uso excesivo o simultáneo puede dañar las instalaciones eléctricas y generar peligros; se aconseja su uso responsable y bajo supervisión adulta.

Asimismo, se sugiere que niñas y niños participen en actividades seguras y creativas, como manualidades, que no pongan en riesgo su seguridad y fomenten su desarrollo, además de evitar pasar largas horas frente a tabletas, videojuegos y computadoras. La prevención es responsabilidad de todas y todos para mantener el orden en los hogares poblanos