SCJN da portazo en las narices a los adversarios de Tonantzin Fernández

El ex síndico Iván Cuautle Minutti, dos diputadas federales morenistas y tres locales, también de la 4T, se quedaron con un palmo de narices cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés definitivo al primero tras desechar su controversia constitucional, que utilizó para tratar de recuperar el cargo en San Pedro Cholula.

La SCJN resolvió el 30 de octubre desechar la controversia 253/2025 al calificar improcedente la demanda del exfuncionario suspendido tras ser vinculado a proceso por el delito de falsedad de declaraciones.

Con esta resolución, Cuautle Minutti quedó sin opciones legales inmediatas para regresar al cargo y, por el momento, se cerró su intento de reinstalación en el ayuntamiento de San Pedro Cholula: Juez separa del cargo al síndico de San Pedro Cholula

Dicha suspensión se originó por denuncias de locatarios del mercado Cosme del Razo, quienes lo acusaron de negociar espacios comerciales con personas ajenas al municipio, lo que generó inconformidad entre comerciantes y autoridades.

CON ESOS “AMIGOS” PARA QUÉ QUIERO ENEMIGOS

El fallo de la Suprema Corte es un severo revés contra el ex síndico, quien enfrenta además un proceso penal en tribunales por múltiples acusaciones en su contra. No solamente él perdió, sino también varios presuntos “correligionarios” de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, que seguramente quedaron decepcionados tras la determinación, ya que no tienen el menor empacho en mostrar sus ansias de sacarla del ayuntamiento: Tonantzin Fernández y la batalla contra el fuego “amigo” en la 4T

Como ya se detalló en este mismo espacio, al menos dos legisladoras federales y tres locales se negaron a apoyar a Tonantzin Fernández y, por si fuera poco, cobijaron, consintieron al ex síndico acusado de corrupción, lo recibieron en el Congreso local e, incluso, hicieron campaña negra en medios informativos.

En este contexto, vale la pena preguntarse si el envalentonamiento de Cuautle Minutti, pese a todas las denuncias contra él, se debió únicamente a su egocentrismo, estupidez, ignorancia política, soberbia, ambición y estupidez personales…o si alguno de los “compañeros” de la edila en la 4T lo azuzaron e instaron a traicionar y lanzarse contra la presidenta municipal y/o le ofrecieron apoyo y protección.

El ex síndico y la candidata que perdió la alcaldía cholulteca en 2024, Roxana Luna, no han tenido reservas en mostrar en redes sociales sus confabulaciones e intereses compartidos, así que es claro quién es uno de los soportes políticos de Cuautle Minutti: La doble traición de Iván Cuautle en San Pedro Cholula

Y es lógico que la ex diputada federal del PRD mantenga su animadversión contra quien la derrotó en la elección, lo que resulta sospechoso y lamentable es que presuntos correligionarios de la 4T también apuesten a dañar a Tonantzin Fernández y desestabilizar San Pedro Cholula, ¡cuando se supone que son compañeros de movimiento!.

¿REVISIÓN O SIMULACIÓN EN CASA DE JUSTICIA HUAUCHINANGO?

Ciudadanos, principalmente usuarios de Casa de Justicia –Huauchinango iniciaron la semana con dos noticias: La buena es que el juzgado civil reportó que este martes y miércoles Amadeo Fuentes Añorve, titular de la segunda ponencia del Consejo de la Judicatura del TSJ, supuestamente recibirá las múltiples quejas contra dicha instancia: En pésimas condiciones la Casa de Justicia Huauchinango

Presuntamente, Fuentes Añorve estará el 4 y 5 de este mes en Casa de Justicia Huauchinango, para la visita de supervisión, recibir quejas o denuncias contra el personal del Tribunal Superior de Justicia. Pero ciertos empleados del mismo advirtieron que todo puede degenerar en una vil simulación, para “taparle el ojo al macho”.

Resulta que este funcionario del TSJ estuvo muchos años como juez civil en este municipio, conoce a los empleados del juzgado y, en consecuencia, se teme que en realidad no planee investigar ninguna queja, ni siquiera contra Ana Karen González Arenas, actual titular del juzgado civil y contra la que pesarían denuncias.

Llevan años los señalamientos CIUDADANOS hacia el inmueble y, principalmente, el personal de dicha dependencia, sin que el TSJ o la Fiscalía General del Estado (FGE) atiendan los problemas. Así que, aunque la presunta supervisión genera un poco de esperanza, el escepticismo ciudadano es más que justificado: Calles alrededor del CIS y Casa de Justicia Huauchinango, deshechas