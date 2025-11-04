Insulto a Fátima Bosch le sale caro: ‘Borran’ a Nawat de Miss Universo 2025 y anuncian ‘acciones legales’

EL FINANCIERO

“¡Basta, Nawat!”: Raúl Rocha Cantú ‘borra’ del certamen a Itsaragrisil tras insultar a Fátima Bosch y anuncia que habrán “medidas corporativas y legales” ante lo ocurrido en la concentración de Miss Universo 2025.

Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización de Miss Universo, anunció que Nawat Itsaragrisil queda ‘borrado’ del certamen de belleza de este año tras insultar a la modelo mexicana Fátima Bosch.

En un video difundido mediante las redes sociales oficiales de Miss Universo, Rocha reprochó que “Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión” ante la organización del certamen en Tailandia este año

Rocha Cantú se comprometió a que ninguna de las 122 mujeres concentradas en Tailandia sea atacada ni humillada “ya que muchas de ellas han logrado llegar a esta plataforma de visualización y voz precisamente tratando de superar situaciones como éstas”.

“Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto además de resaltar el gran abuso de llamar a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla. ¡Basta, Nawat!”, sentenció.

Miss Universo 2025: Posponen evento de colocación de bandas y ‘borran’ a Nawat

Rocha reveló que dio la instrucción de posponer el evento de colocación de bandas, en que se suscitó la agresión “precisamente para evitar la interacción con Nawat”, a quien calificó de tener el deseo de “siempre protagonizar”.

Ante este panorama Rocha reveló que a Nawat quedó relegado del evento: “He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen 74 de Miss Universe y que ésta sea limitada o nula”. También anunció que lanzarán en un comunicado los detalles sobre “todas las acciones corporativas y legales” emanadas de “la serie de actos malintencionados cometidos por Nawat”.

La cosa no termina ahí. Y es que se contactó con una serie de ejecutivos y especialistas encabezados por Ronald Day y Mario Bucaro, quienes viajarán inmediatamente a Tailandia para tomar control de la concentración de mujeres y del evento, el cual estaba bajo el mando de Miss Grand International (MGI) y la dirección de Nawat Itsaragrisil.

“Las delegadas de todos los países cuentan con mi absoluto apoyo incondicional”, expresa. “Ninguna debe permitir que hechos como estos les sucedan en la vida, provengan de quien sea porque nadie es más que el otro”.

El ejecutivo recordó que “los valores de respeto y dignidad a la mujer no son negociables” y dejó en claro en nombre de la organización que difieren “contundentemente de MGI”.

“Miss Universe es una plataforma de empoderamiento a la mujer y que sean escuchadas sus voces en el mundo”, describe. “Siéntanse siempre orgullosas y caminen con la frente en alto, haciendo valer sus ideales y objetivos de vida y que nadie las detenga”, llama a las participantes.

¿Qué pasó con Nawat y Fátima Bosch?

El escándalo se destapó luego de que el director de Miss Universo Tailandia insultó a la mexicana Fátima Bosch: “Lo que hizo su director no fue respetuoso, me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente”, dijo la tabasqueña tras ser expulsada por el tailandés.

Luego de que corrió a Fátima Bosch de salón de Miss Universo 2025, Nawat se disculpó por el insulto: “Si alguien se vio afectado, pido disculpas a todos. Pero ya hablé y pedí disculpas al resto de las chicas en el salón; había alrededor de 75 personas en la habitación”.