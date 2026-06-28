Inundaciones y falta de previsión en el nuevo mercado de Huauchinango; ciudadanos exigen soluciones, no improvisaciones

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Puebla.– Lo que debería ser un espacio digno y seguro para comerciantes y ciudadanos vuelve a quedar en evidencia cada vez que llueve. Las constantes inundaciones en la parte alta del Mercado Municipal de Huauchinango no solo exhiben presuntas fallas de planeación en la obra, sino también la falta de medidas adecuadas para proteger a quienes diariamente transitan por el lugar.

Como puede observarse en el video que nos hacen llegar ciudadanos hasta esta redacción, empleados del área de Comercio y Abasto intentan retirar el agua acumulada utilizando jaladores y escobas, pero al hacerlo la arrojan directamente hacia la banqueta, salpicando a peatones que pasan por el sitio y obligándolos a mojarse con el agua que es barrida desde la parte superior del mercado.

Vecinos y usuarios consideran que esta práctica refleja la ausencia de protocolos para atender este tipo de situaciones y, sobre todo, pone de manifiesto un problema de fondo: el aparente deficiente diseño del sistema de desagüe de la obra, que provoca encharcamientos cada vez que se registran lluvias.

Las críticas también alcanzan a la Dirección de Comercio y Abasto, al señalar que, en lugar de implementar medidas preventivas o corregir el origen del problema, únicamente se realizan acciones improvisadas que terminan afectando a la ciudadanía.

Asimismo, hacen un llamado al presidente municipal, Rogelio López Angulo, para que instruya una revisión técnica del inmueble y se determinen las causas de las constantes acumulaciones de agua, así como las responsabilidades correspondientes si existieron deficiencias en la planeación o ejecución del proyecto.

Los ciudadanos sostienen que las obras públicas deben responder a las necesidades de la población y ofrecer condiciones de seguridad y funcionalidad, no convertirse en un problema recurrente cada temporada de lluvias, ya que es el medio principal de mover la economía en el municipio