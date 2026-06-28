Hasta 11 mil pesos de multa a los que invaden carriles de Ruta y ciclovías en Puebla capital

María Tenahua

Una vez que el cabildo homologó la multa por invadir el carril confinado de la Red Urbana del Transporte Articulado (RUTA), con el de las ciclovías, el gobierno de la ciudad ha aplicado 181 sanciones, informó el presidente de la comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez.

Recordó que en noviembre de 2025 los regidores avalaron que esta multa, que ya existía, aumentara a 100 Unidades de Medida y Actualización; esto quiere decir que quien no respete esta infraestructura se hace acreedor un castigo de más de 11 mil pesos.

Una de las vialidades donde se detecta mayor violación a este reglamento es avenida Las Margaritas y la nueva ciclovía en el bulevar Las Torres.

Asimismo, precisó que este año febrero y marzo fueron los meses en que se aplicaron más infracciones, con 72, pero en mayo disminuyó a 16.

Las multas por invadir carriles de la Red Urbana del Transporte Articulado (RUTA), Puebla, así como estacionarse sobre las zonas de ascenso y descenso y obstruir terminales van de las 80 a las 100 unidades de medida y actualización (UMA), de acuerdo al Código Reglamentario Municipal (Coremun).