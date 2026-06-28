Encuentran cadáver en la Sierra Norte, pero descartan sea de alguno de los trabajadores de la CFE desaparecidos

Abelardo Domínguez
La tarde de este domingo fue localizado el cadáver de un hombre en la parte baja del puente Totolapa, junta auxiliar Venta Grande, mientras se desarrollaba la búsqueda de los dos trabajadores de la CFE desaparecidos.
De acuerdo con información preliminar, autoridades confirmaron que el cadáver no corresponde a ninguno de los empleados desaparecidos.
Trascendió que se trataría de un hombre en aparente situación de calle, aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.
Corporaciones de seguridad de Puebla e Hidalgo, policías municipales, Radio Brigada Delegación Tenango de las Flores y grupos de búsqueda continúan recorridos, para localizar a los trabajadores.
Hasta el momento, no se han dado a conocer la identidad de la víctima ni las causas de su fallecimiento.
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