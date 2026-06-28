Principal asesor de Milei y jefe de gabinete dimite tras ser investigado por enriquecimiento ilícito

Proceso

El jefe de gabinete y estrecho aliado del presidente argentino Javier Milei, Manuel Adorni, renunció el sábado tras un escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno libertario, socavando su principal promesa de campaña de erradicar la corrupción endémica en la élite política.

La marcha de Adorni —quien, como antiguo portavoz de Milei, se convirtió en 2023 en el rostro de su duro programa de austeridad y su campaña anticorrupción— le cuesta al presidente a uno de sus asesores más fiables y de mayor trayectoria.

Al igual que el presidente, Adorni, ajeno al sistema político, se convirtió en blanco de críticas en los últimos meses, cuando las revelaciones sobre sus gastos extravagantes y sus compras inmobiliarias acapararon los titulares. Milei lo nombró jefe de gabinete el año pasado, otorgándole una enorme influencia en las negociaciones con los gobernadores y otros actores clave en el Congreso.

La fiscalía federal investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito derivado de supuestos excesos, como los que Milei, y el propio Adorni, criticaban con frecuencia contra la oposición populista de izquierda argentina. Adorni niega haber cometido delito alguno.

“Por primera vez desde el 10 de diciembre de 2023, voy en contra de tus deseos”, escribió Adorni en su carta de renuncia a Milei, que publicó en redes sociales, refiriéndose a la fecha en que Milei asumió el cargo. “Gracias por confiar siempre en mí y gracias por apoyarme durante este proceso injusto, doloroso y agotador para mí y mi familia”.

Hasta el momento, Milei ha defendido a su jefe de gabinete, incluso cuando el escándalo dañó la imagen pública de su gobierno, limitó su influencia política en las negociaciones con los aliados y socavó su comunicación sobre los recortes de gastos a los argentinos que apenas sobreviven con salarios que cada vez se quedan más rezagados con respecto a la inflación.

“Manuel es inocente”, declaró Milei a los medios locales españoles durante su visita la semana pasada. “Apoyo a mis ministros hasta el final”.

El portavoz de Milei no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la carta de Adorni. Su hermana y principal asesora, Karina Milei, agradeció a Adori su “trabajo incansable” y lo describió como un miembro “íntegro, valioso y muy querido” de su partido libertario.

La vida privada de Adorni atrajo la atención por primera vez en marzo, cuando su esposa, que no trabaja para el gobierno, lo acompañó en el avión presidencial a una conferencia en Nueva York.

Días después, salieron a la luz imágenes que lo mostraban a él y a su familia viajando en un jet privado al exclusivo balneario de Punta del Este, en Uruguay. Medios locales informaron que había comprado dos propiedades desde que Milei asumió el cargo: un apartamento en Buenos Aires y una casa de fin de semana en las afueras de la ciudad. También aparecieron imágenes de él en otras vacaciones de lujo, incluyendo un viaje a Aruba pagado en efectivo. Según sus declaraciones financieras públicas, Adorni ganaba un salario mensual de alrededor de 2 mil 600 dólares hasta finales del año pasado.

Cuando los legisladores y los periodistas lo han interpelado, Adorni ha tenido dificultades para explicar la incongruencia entre sus gastos extravagantes y su modesto salario.

Durante semanas sostuvo que no había cometido ningún delito. Pero a principios de este mes, ante la creciente presión, admitió haber comprado dólares en el mercado negro argentino y haber ocultado 500 mil dólares en ahorros a las autoridades fiscales, un delito técnicamente ilegal, aunque muy extendido en Argentina, un país propenso a las crisis, que en gran medida queda impune. Adorni insistió en que el dinero lo había obtenido legítimamente, incluso mediante inversiones en criptomonedas.

Aún no está claro quién le sustituirá como jefe de gabinete.