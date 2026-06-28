Canadá hace historia y es el primer clasificado a los octavos de final

Leonardo Guzmán Hernández

Canadá escribió la página más importante de su historia en las Copas del Mundo al derrotar 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles y convertirse en la primera selección clasificada a los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026. Cuando el encuentro parecía destinado al alargue, Stephen Eustáquio apareció al 90+2 con un potente disparo desde fuera del área que venció a Ronwen Williams y desató la euforia de miles de aficionados canadienses.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch fue superior durante gran parte del compromiso y generó las oportunidades más claras, aunque se encontró con una sólida actuación del arquero sudafricano. La entrada de Alphonso Davies al minuto 75, tras superar una lesión muscular, le dio mayor profundidad al ataque canadiense y terminó siendo clave para el cierre del partido. Del lado de Bafana Bafana, el sueño de seguir haciendo historia terminó de forma cruel, luego de resistir durante más de 90 minutos antes del gol definitivo.

Con este triunfo, Canadá consiguió su primera victoria en una ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo y avanzó por primera vez a los octavos de final del torneo. Ahora, la selección de la Hoja de Maple espera al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos, con la ilusión de seguir haciendo historia en el Mundial que organiza junto a México y Estados Unidos. Por su parte, Sudáfrica cerró una participación memorable tras alcanzar por primera vez la fase eliminatoria, aunque quedó eliminada con la frente en alto.