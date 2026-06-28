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Video: Fuerte accidente en la federal México-Tuxpan

By Roberto Desachy / 28 junio, 2026

Desde Puebla

Fuerte percance sobre la carretera federal México Tuxpan, comunidad de Patoltecoya, en Huauchinango.

Piden cuerpos de emergencia.

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