Video: Fuerte accidente en la federal México-Tuxpan

Desde Puebla
Fuerte percance sobre la carretera federal México Tuxpan, comunidad de Patoltecoya, en Huauchinango.
Piden cuerpos de emergencia.
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