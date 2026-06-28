Confirman dos heridos en ataque a Memo Garza, ex vocalista de “La Adictiva”

*Fuerzas de seguridad brindan atención inmediata tras agresión a autobús sobre la autopista Puebla-Orizaba*

Desde Puebla

AMOZOC DE MOTA, Pue.- El Gobierno del Estado informa que, durante la madrugada de este domingo, las corporaciones de seguridad y de atención a emergencias respondieron de manera inmediata al reporte de una agresión contra un autobús que transitaba sobre la autopista Puebla-Orizaba.

Tras recibirse el reporte de auxilio, elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, Policía de la Ciudad, servicios de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar para brindar atención a las personas afectadas, asegurar la zona y activar los protocolos correspondientes.

Como resultado de estos hechos, dos masculinos resultaron lesionados por lo que recibieron atención médica especializada y se encuentran hospitalizados.

De acuerdo con la información recabada de manera preliminar, el autobús transportaba a músicos y staff de una agrupación musical, quienes regresaban de una presentación realizada en San Pablo del Monte, Tlaxcala y se dirigían al estado de Chiapas.