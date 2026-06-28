Arzobispo de Puebla rechaza reforma sobre infancia trans y llama a abrir el debate

Jorge Barrientos

En medio de la discusión que se mantiene en el Congreso del Estado sobre el reconocimiento legal de las infancias trans, la Arquidiócesis de Puebla manifestó su rechazo a la iniciativa que permitiría a menores de edad modificar su nombre y género en documentos oficiales conforme a su identidad de género.

A través de un comunicado, la Iglesia católica sostuvo que la identidad sexual no puede desvincularse de la realidad biológica de la persona y consideró que establecer cambios legales permanentes durante la niñez o la adolescencia podría generar consecuencias psicológicas y emocionales en etapas posteriores de la vida.

Asimismo, advirtió que la aprobación de esta reforma podría convertirse en un precedente para impulsar otras iniciativas relacionadas con menores de edad. “Preocupa que la aprobación de esta ley sea puerta de entrada para otras iniciativas como las cirugías de cambio de sexo a menores de edad, quienes (…) aún no cuentan con la madurez necesaria para tomar una decisión que afectará el resto de su vida”, señaló la Arquidiócesis.

El clero poblano exhortó a las diputadas y diputados locales a ampliar el análisis de la propuesta y evitar una aprobación apresurada.

Para ello, planteó la realización de un diálogo en el que participen especialistas en medicina, psicología, bioética, derecho y educación, además de organizaciones civiles y representantes de distintas confesiones religiosas.

Finalmente, la Arquidiócesis subrayó que cualquier legislación relacionada con la identidad sexual de niñas, niños y adolescentes debe garantizar el derecho de madres y padres de familia a intervenir en las decisiones que incidan en el desarrollo de sus hijos.

También reiteró su compromiso de acompañar pastoralmente a las personas que enfrentan conflictos de identidad y condenó cualquier acto de discriminación, violencia o acoso contra integrantes de la comunidad de la diversidad sexual.