Hasta ahora, ningún caso del gusano barrenador en el rastro de Puebla capital

María Tenahua

A pesar de que en algunos municipios de Puebla existen casos de gusano barrenador en el ganado y algunas personas, en la capital poblana no se registra ningún animal contaminado, informó el director de Industria y Abasto del ayuntamiento de Puebla, José Ángel Minutti Lavazzi.

Señaló que, para evitar una afectación en el ganado, se ha capacitado que los introductores revisen sus animales antes de ingresar al rastro, además de que el personal de este lugar realiza la supervisión.

Ante esto, resaltó que los capitalinos tienen la garantía de que están consumiendo carne libre de esta plaga.