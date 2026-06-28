Video: San Pedro Cholula fortalece la atención a las familias con un DIF-Pilares renovado y equipado

Desde Puebla

San Pedro Cholula cuenta hoy con un DIF-Pilares de vanguardia, con instalaciones renovadas, nuevo equipamiento para el gimnasio y talleres que contribuirán al bienestar, desarrollo e inclusión de las familias cholultecas.

Este avance es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Sistema Estatal DIF y el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, con el objetivo de brindar espacios dignos y mejores oportunidades para la ciudadanía.

El Gobierno Municipal reconoce el respaldo de Ceci Arellano, presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, y del gobernador Alejandro Armenta, cuya colaboración ha permitido fortalecer la infraestructura y los servicios dirigidos a las y los habitantes del municipio.