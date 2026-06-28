Así se jugarán los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo: fechas y horarios

Proceso

Sudáfrica contra Canadá: 28 de junio, 13:00 horas

Estas naciones ya han hecho historia. Será la primera vez que ambas participen en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Canadá avanzó como segunda del Grupo B con cuatro puntos: una victoria, un empate y una derrota. Sudáfrica quedó segunda del Grupo A, también con cuatro puntos, incluyendo una sorprendente victoria sobre Corea del Sur.

Brasil vs. Japón: 29 de junio, 11:00 horas

Japón avanzó como segundo del Grupo F tras un reñido empate 1-1 contra Suecia, y la recompensa de los Samuráis Azules es un partido de eliminación directa contra Brasil, pentacampeón del mundo. Será un momento histórico para Japón, que en 1991 contrató al gran brasileño Zico para profesionalizar la nueva liga nacional y apoyar la exitosa candidatura de Japón para coorganizar la Copa del Mundo de 2002. Ahora, los japoneses tienen la oportunidad de demostrar su progreso contra un país que ha marcado la pauta.

Alemania vs Paraguay: 29 de junio, 14:30 horas

Alemania llega a la fase eliminatoria tras una derrota tardía, similar a la de Estados Unidos, y ya se había asegurado su grupo sin mucho en juego. Alemania es la clara favorita frente a Paraguay, que perdió 4-1 contra Estados Unidos en su primer partido, pero se recuperó lo suficiente como para avanzaríamos

Países Bajos vs. Marruecos: 29 de junio, 19:00 horas

Países Bajos ganó el Grupo F tras empatar con Japón y superar a Suecia y Túnez con un marcador global de 8-2. Marruecos se mantuvo invicto y finalizó segundo en el Grupo C, con el objetivo de convertirse en el primer campeón africano de la Copa del Mundo. Marruecos alcanzó las semifinales hace cuatro años en Qatar.

Noruega contra Costa de Marfil: 30 de junio, 11:00 horas

Noruega necesitaba vencer a la favorita Francia para ganar el Grupo I. En cambio, el entrenador Ståle Solbakken optó por dar descanso a Erling Haaland y a casi todos los titulares. Esto prepara el terreno para el enfrentamiento contra Costa de Marfil en el estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, el martes.

Francia contra Suecia: 30 de junio, 15:00 horas

Francia partía como favorita del torneo y lo sigue siendo tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos, lo que le permitió enfrentarse a Suecia, que obtuvo una victoria por 5-1, una derrota por 5-1 y un empate.

México vs. Ecuador: 30 de junio, 19:00 horas

México, que ganó sus tres partidos de la fase de grupos por primera vez en un Mundial, llega a los dieciseisavos de final sin haber recibido ni un solo gol. Ha superado a sus rivales con un marcador global de 6-0 y ahora cuenta con la clara ventaja de jugar en casa, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, frente a Ecuador, que remontó para vencer a Alemania y avanzar a la siguiente ronda.

Inglaterra contra Congo: 1 de julio, 10:00 horas

Fue necesario que Jude Bellingham anotara y asistiera a Harry Kane para romper el empate con Panamá, pero Inglaterra logró la victoria el sábado y terminó primera de su grupo. Las lesiones son una incógnita ahora, de cara al partido contra Congo, que remontó para derrotar a Uzbekistán y avanzar a la siguiente ronda.

Bélgica contra Senegal: 1 de julio, 14:00 horas

Bélgica anotó cinco goles en su último partido de la fase de grupos contra Nueva Zelanda, logrando no solo avanzar, sino también terminar primera. Su próximo rival no será fácil: Senegal, que plantó cara a Francia y Noruega y goleó a Irak para clasificarse. El ganador del partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se enfrentará al ganador de este encuentro.

Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina: 1 de julio, 18:00 horas

Los estadounidenses vieron truncado su poderoso impulso tras dos victorias consecutivas con la derrota ante Turquía. Pero en la ronda eliminatoria, se enfrentarán a Bosnia-Herzegovina, que ocupa el puesto 62 en el ranking FIFA. Bosnia terminó tercera en el Grupo B con cuatro puntos.

La estrella estadounidense Christian Pulisic entró como suplente en la segunda mitad contra Turquía. No había jugado desde que abandonó el partido inaugural contra Paraguay en el descanso por una lesión en la pantorrilla. “Jugamos cada partido como si fuera una eliminatoria”, dijo el mediocampista estadounidense Sebastián Berhalter, autor del gol contra Turquía. “Eso se vio en nuestra intensidad y en la forma en que trabajamos. Para nosotros, se trata de seguir haciendo lo que hemos estado haciendo”.

España contra Austria: 2 de julio, 13:00 horas

España se recuperó de un sorprendente empate 0-0 contra Cabo Verde en su primer partido para ganar su grupo, dejando fuera a Uruguay, bicampeón del torneo. Austria empató en los últimos minutos tras ir perdiendo en el tiempo de descuento contra Argelia el sábado por la noche, lo que propició este encuentro.

Portugal contra Croacia: 2 de julio, 17:00 horas

El empate 0-0 contra Colombia el sábado por la noche significó que Cristiano Ronaldo y Portugal terminaran segundos en el grupo y que su camino se complicara, pudiendo enfrentarse a la vecina España por un puesto en los cuartos de final. Croacia se colocó en esa posición tras derrotar a Ghana horas antes.

Suiza contra Argelia: 2 de julio, 21:00 horas

Se suponía que este sería el lugar de Canadá en Vancouver, pero la victoria de Suiza en el enfrentamiento directo y su posición en el grupo le dieron a Suiza un lugar privilegiado. Argelia se adelantó en el marcador ante Austria en los últimos minutos, pero encajó el gol del empate en el último instante, lo que resultó en un 3-3 y clasificó a ambos equipos, eliminando a Irán.

Australia contra Egipto: 3 de julio, 12:00 horas

Esta podría ser una de las rondas de dieciseisavos de final más igualadas, después de que Australia venciera a Turquía, perdiera contra Estados Unidos y empatara con Paraguay. Egipto se clasificó como segundo del Grupo G luego de que un gol de Irán en los últimos minutos del partido del viernes por la noche fuera anulado por fuera de juego.

Argentina contra Cabo Verde: 3 de julio, 16:00 horas

La vigente campeona, Argentina, se enfrenta al país más pequeño que se haya clasificado para la fase eliminatoria de un Mundial. Como era de esperar, Cabo Verde parte como claro perdedor.

Colombia vs. Ghana: 3 de julio, 19:30 horas

Tras superar a Portugal y colocarse primera del grupo, Colombia podrá comenzar la fase eliminatoria contra Ghana, que entró con la clasificación FIFA más baja, en el puesto 74, pero que también empató sin goles con Inglaterra.