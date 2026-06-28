Cultura afirma incremento de 18 por ciento de visitas a museos y zonas arqueológicas

Proceso

La Secretaría de Cultural federal afirmó que en los últimos dos años se registró un incremento de 18% en visitas a museos y zonas arqueológicas, lo que representa 57 millones 475 mil 583 personas de personas en recintos culturales; en añadido se reinauguró desde ‘la mañanera’ el Museo Textil de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Así lo dio a conocer la secretaria de Cultura, Claudia Stella Curiel de Icaza, en conferencia mañanera, en donde también informó que del año pasado al presente, las visitas a museos y zonas arqueológicas pasaron de 20 a 24 millones, es decir un incremento de 20% anual.

En el marco del Mundial Social, el programa federal por el Mundial de Futbol, cuya programación contó con la inversión de 400 millones –principalmente en infraestructura en Teotihuacan, el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes (PBA)–, destacó “muchísimas visitas” tanto en zonas arqueológicas como exposiciones en ese marco.

Sobre esto último mencionó exhibiciones como “Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma” en el Museo del Palacio de Bellas Artes, y “AztLÁN, túnel del tiempo” (primera dedicada al arte chicano) en el PBA, aunque sin mayores comentarios hacia la muestra “Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman-Santander” que amplió su tiempo de exhibición para abarcar la temporada ‘mundialista’ (y tras una larga polémica sobre su titularidad y labor del INBAL, en especial por su próxima salida hacia España para inaugurar el Faro Santander) que debe rondar las 300 mil visitas en estos días.

Curiel de Icaza también destacó los recorridos arqueológicos y guiados por los juegos de pelota de Cantona, Puebla; Xochicalco, Morelos; Guachimontones, Jalisco; Cuicuilco, CDMX; y Boca de Potrerillos, Nuevo León, como parte de las actividades de “Travesías Arqueológicas”, mismas que se extenderán hasta julio con ‘amaneceres/atardeceres arqueológicos’.

En el caso del Museo Nacional de Antropología recordó la exposición “Tlachtli. Espacios del juego sagrado”, de Santiago Arau; recorrido fotográfico aéreo por juegos de pelota prehispánicos; y “Futbol 2026. Annie Leibovitz”, que reúne dos proyectos realizados por la fotógrafa estadounidense en torno al futbol.

Además de recordar la reciente apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) en la histórica Casa del Marqués del Apartado en el Centro Histórico, a unos pasos de Palacio Nacional.

El recinto se presentó el pasado 9 de junio, durante el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que hizo la llegada al inmueble de difícil acceso al igual que las entradas al Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor y el Colegio de San Ildefonso (vecinos del MUT), que se vieron amurallados por parte del gobierno federal ante el temor de que los maestros tomaran el zócalo, y con ello echaran abajo el ‘Fan Fest’ de la FIFA que se desarrolla a la fecha en la plaza mayor.

Con la mención de creación del MUT como solicitud expresa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reinauguró simbólicamente el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la conferencia de este viernes 26, mismo que cuenta con 16 salas dedicadas al patrimonio textil en tres niveles, e incluye una primera exposición temporal dedicada a la artista visual y tejedora Trine Ellitsgaard, viuda del artista oaxaqueño Francisco Toledo.