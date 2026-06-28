La BUAP extiende semillas de vocación científica

María Huerta
La Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado (VIEP) de la BUAP llevó a cabo por cuarto año consecutivo el taller “Viernes de Inmersión STEAM para niñas y niños”, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.
Como proyecto final de este programa se presentó la exposición “La ciencia desde mi mirada”, en la cual 22 participantes plasmaron en una fotografía cómo la ciencia contribuye a la paz y al buen vivir, apoyándose de los conocimientos y experiencias adquiridos en las nueve sesiones.
En cada sesión del taller los pequeños visitaron el Herbario y Jardín Botánico, el Instituto de Ciencias, la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento (DITCo); así como las facultades de Arte, Administración, Arquitectura y de Artes Plásticas y Audiovisuales.
Participaron investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado.
María Yadira Rosas Bravo, secretaria Técnica de Vinculación y Divulgación de la VIEP, comentó que este año se tuvo alianza con Africam Safari y se recibió la visita del Escuadrón Jabato, conformado por hijos de trabajadores de este parque de conservación.
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