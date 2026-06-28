Investigador BUAP, a la Academia Mexicana de Ciencias

María Huerta

En reconocimiento a su trayectoria científica y el impacto de sus investigaciones, el doctor David Eduardo Pinto Avendaño, director de Innovación y Transferencia de Conocimiento (DITCo) de la BUAP, ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), una de las organizaciones científicas más prestigiosas del país.

Computólogo de formación y doctor en Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Formas por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Además, es profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la Computación (FCC).

Tiene más de 100 artículos publicados, en su mayoría en revistas indizadas; cuatro libros publicados, dos títulos de patente otorgados, un título de diseño industrial otorgado, seis registros de software en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y más de 30 proyectos de vinculación tecnológica ejecutados.

Su línea de investigación es la inteligencia artificial y el tratamiento de la información en general: procesamiento del lenguaje natural, sistemas de recuperación y análisis masivo de información, de sentimientos y emociones en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Sus actividades de investigación le han permitido tener reconocimiento nacional e internacional en dicho ámbito.

Fundada en 1959, la Academia Mexicana de Ciencias reúne a especialistas de alto nivel que han realizado contribuciones sobresalientes al desarrollo del conocimiento en diversas áreas.

Tiene adscritos a un estimado de tres mil investigadores, cifra que representa entre un seis y ocho por ciento de la comunidad del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.