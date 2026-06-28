Lobos BUAP gana el Torneo Estatal Voleibol Sub-18 “Por Amor a Puebla”

María Huerta

Tras demostrar su esfuerzo y destreza, Lobos BUAP se proclamó campeón, en las ramas femenil y varonil, de la primera edición Torneo de Voleibol Sub-18 “Por amor a Puebla”, en el que participaron 36 equipos de instituciones educativas de todo el estado como COBAEP, CBTA, CBTIS, centros escolares y colegios particulares.

La contienda final y la ceremonia de premiación, con sede en la Arena BUAP, estuvo encabezada por la rectora Lilia Cedillo Ramírez, el gobernador Alejandro Armenta y Jessica Gabriela Ibarra García, de la directiva del equipo profesional de voleibol “Guerreras de Puebla”.

En la rama femenil, Lobos BUAP se coronó campeón tras imponerse en dos sets al representativo de la Universidad Interamericana; el tercer lugar correspondió al Centro Escolar Aparicio.

En la rama varonil, Lobos protagonizó una emocionante final que se definió en tres sets para quedarse con el título ante el Colegio Humanista y en tercer lugar CBTA 184.

Los equipos campeones están integrados por estudiantes de preparatorias BUAP, en la rama femenil: 2 de Octubre de 1968 y de las sedes en Tecamachalco, Libres e Izúcar de Matamoros. Mientras en la rama varonil: Enrique Cabrera Barroso -urbana y regional-, Alfonso Calderón Moreno, Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas y la sede en Libres.

El Primer Torneo de Voleibol Sub-18 “Por amor a Puebla” es una iniciativa del gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP) y la directiva del equipo “Guerreras de Puebla”.

Las competencias se realizaron del 19 al 26 de junio en los centros escolares José María Morelos y Niños Héroes de Chapultepec, así como en las instalaciones de la BUAP.