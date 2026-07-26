¿De qué murió el Campeón del Mundo? El Reporte del Médico Forense

En Línea Deportiva

Pepe Hanan

Los campeones nunca pierden una Copa del Mundo en el minuto en que reciben el último gol.

La pierden mucho antes.

Lo difícil no es descubrir cuándo ocurrió.

Lo verdaderamente difícil es aceptarlo.

Ha transcurrido exactamente una semana desde aquella Final del domingo 19 de julio.

Siete días desde que España levantó la Copa del Mundo.

Siete días desde que Argentina dejó de ser campeona.

Siete días escuchando toda clase de explicaciones.

Que si Lionel Messi.

Que si el cansancio.

Que si el arbitraje.

Que si la suerte.

Que si la FIFA.

Que si la juventud española.

Que si las sustituciones tardías de Lionel Scaloni.

Que si la Final estaba escrita desde antes de comenzar.

Y, por supuesto, amigo lector, tampoco faltaron las teorías conspirativas.

Nunca faltan.

Cuando cae un campeón, siempre aparece alguien dispuesto a buscar una mano invisible.

Una explicación extraordinaria.

Un culpable lejano.

Algo que permita comprender aquello que el corazón todavía se niega a aceptar.

Pero permítame decirle algo.

Las teorías conspirativas aparecen, casi siempre, cuando dejamos de estudiar las decisiones.

Por eso esperé.

No quise escribir mientras el cuerpo todavía estaba caliente.

Los médicos forenses no trabajan bajo los efectos de la emoción.

Esperan.

Observan.

Reconstruyen.

Abren el expediente.

Revisan las heridas.

Estudian los síntomas.

Y solamente después de hacerlo se atreven a firmar un dictamen.

Eso hice durante esta semana.

Volví a mirar la Final.

No una vez.

Ni dos.

Varias.

La detuve.

La adelanté.

La regresé.

Observé movimientos que durante la transmisión parecían intrascendentes.

Revisé ataques que nunca terminaron en disparo.

Recuperaciones que murieron antes de transformarse en peligro.

Cambios que modificaron el partido.

Y silencios desde el banquillo que terminaron alterando el destino.

No buscaba descubrir quién había ganado.

Eso lo supimos el domingo anterior.

Buscaba responder una pregunta mucho más incómoda.

¿De qué murió el campeón del mundo?

Y después de examinar cada evidencia llegué a una primera conclusión.

Argentina no murió al minuto 106, cuando Ferran Torres envió el balón al fondo de la portería.

Para entonces…

el campeón llevaba demasiado tiempo agonizando.

LO QUE LOS ALGORITMOS NO PUDIERON VER

Antes de presentar el reporte quiero detenerme en un hecho fascinante.

Meses antes de que comenzara la Copa del Mundo, distintos modelos predictivos, empresas de análisis estadístico y sistemas de inteligencia artificial intentaron adivinar al campeón.

Alimentaron sus algoritmos con millones de datos.

Valor de mercado.

Edad de los futbolistas.

Ranking internacional.

Resultados recientes.

Profundidad de la plantilla.

Producción ofensiva.

Solidez defensiva.

Experiencia acumulada.

Rendimiento individual.

Probabilidades de superar cada eliminatoria.

Los algoritmos hicieron exactamente aquello para lo que fueron diseñados.

Contaron el pasado para intentar adivinar el futuro.

Y muchos llegaron a la misma conclusión.

España era la principal candidata para conquistar la Copa del Mundo.

Acertaron.

El campeón fue señalado antes de que comenzara el torneo.

Pero cuando revisé la lógica de aquellos pronósticos encontré una ausencia tan evidente como reveladora.

Prácticamente ninguno podía medir el peso de las determinaciones de un Seleccionador.

Podían calcular la calidad de Pedri.

La velocidad de Nico Williams.

La capacidad goleadora de Ferran Torres.

La experiencia de los argentinos.

La influencia de Messi.

La fortaleza de cada defensa.

Pero no podían medir con exactitud la capacidad de un hombre para mirar un partido desde el área técnica y descubrir, antes que su adversario, aquello que todavía no había ocurrido.

La lectura.

El momento.

La administración emocional.

La valentía para intervenir.

La lucidez para esperar.

La capacidad para introducir a un futbolista y modificar con él la geometría completa de una Final.

Ahí encontré la frontera.

Los algoritmos pudieron pronosticar al campeón.

Lo que no pudieron explicar fue cómo terminó convirtiéndose en campeón.

Porque las computadoras calculan escenarios.

Los Seleccionadores cambian escenarios.

Los datos explican lo que ocurrió.

Las decisiones explican por qué ocurrió.

Los algoritmos pronostican probabilidades.

Los Seleccionadores las alteran.

Y en ese territorio comenzó a construirse durante este Mundial lo que hemos denominado el Sistema Hanan.

Una manera distinta de mirar el fútbol.

No para descubrir quién posee a los mejores jugadores.

Eso puede verlo cualquiera.

Sino para estudiar quién elige mejor cuando una Copa del Mundo entra en su zona de supervivencia.

Porque los resultados califican a las selecciones.

Pero las decisiones califican a los Seleccionadores.

Abramos entonces el expediente.

LA PRIMERA LESIÓN

Toda muerte deja un primer síntoma.

El problema es que solamente somos capaces de reconocerlo cuando todo ha terminado.

En el caso de Argentina apareció al minuto cuatro con cincuenta y dos segundos.

Lionel Messi encontró un espacio.

Aceleró buscando un balón dividido.

Unai Simón abandonó su área.

Los dos sabían que aquella pelota podía comenzar a inclinar la Final.

El guardameta español llegó primero.

No hubo gol.

No hubo remate.

Tampoco una consecuencia inmediata.

Sin embargo, quedó una imagen.

España disputó aquella pelota como si dentro de ella estuviera escondida la Copa del Mundo.

Argentina no logró hacerlo con la misma determinación.

No nos confundamos.

No estoy responsabilizando a Lionel Messi.

Sería tan fácil como injusto.

Una Final no se pierde por una carrera aislada.

Mucho menos puede atribuírsele a un hombre que durante tantos años cargó sobre los hombros la esperanza de todo un país.

Aquella acción solamente representó el primer síntoma de algo que después comenzó a repetirse.

Argentina recuperaba el balón.

Levantaba la cabeza.

Parecía preparada para correr.

Y justo cuando debía avanzar…

dudaba.

La pelota viajaba hacia un costado.

Después hacia atrás.

En algunas ocasiones regresaba hasta Emiliano Martínez.

En otras se perdía mediante una entrega imprecisa.

La recuperación no conseguía transformarse en ataque.

Al minuto 9:44 ocurrió.

También al 16:21.

Al 17:41.

Al 21:20.

No eran acciones iguales.

Pero todas compartían la misma consecuencia.

Argentina conseguía recuperar la pelota…

y no conseguía recuperar la iniciativa.

Ahí comenzó la verdadera enfermedad.

Porque un equipo puede defender durante muchos minutos sin estar sometido.

Puede retroceder para atraer al rival.

Puede cederle el balón para encontrar espacios.

Eso forma parte del fútbol.

La Renuncia Táctica no siempre es cobardía.

En ocasiones representa inteligencia.

El problema aparece cuando un equipo renuncia al balón…

y después también renuncia a la intención.

Eso es diferente.

Eso ya no es una estrategia.

Es empezar a depender de que el rival se equivoque.

Y un campeón del mundo puede administrar muchas cosas.

El marcador.

El ritmo.

El desgaste.

Los espacios.

Lo que jamás debería administrar es la esperanza de que el otro falle.

Al minuto 44:30 Argentina volvió a retroceder.

Al 48 perdió una posesión que pudo convertirse en salida.

Al comenzar el segundo tiempo, apenas al 46:13, otro avance terminó hacia atrás.

La herida continuaba abierta.

Los campeones no siempre retroceden con los pies.

En ocasiones comienzan a retroceder con sus elecciones.

Sin embargo, mire usted, España tampoco había construido todavía una superioridad definitiva.

Hasta entonces no existía una avalancha.

No había un equipo devorando al otro.

Había una Final.

Tensa.

Cerrada.

Trabada.

Física.

De enorme respeto.

España acumulaba más balón.

Argentina conservaba el orden.

La selección sudamericana seguía encontrando recuperaciones.

La europea todavía no conseguía convertir su circulación en profundidad.

El paciente respiraba.

Todavía respondía.

Incluso podía atacar.

Por eso, durante los primeros 54 minutos, la responsabilidad principal perteneció a los futbolistas argentinos.

Ellos recuperaban.

Ellos levantaban la mirada.

Ellos podían avanzar.

Y ellos, demasiadas veces, preferían regresar.

España todavía no los había obligado a morir.

Argentina comenzaba a dejar de vivir por sí misma.

Ésa es una diferencia fundamental.

Hay derrotas provocadas por el rival.

Y existen otras que comienzan cuando un equipo abandona lentamente aquello que lo condujo hasta ahí.

El campeón no había perdido la organización.

Había comenzado a perder su voluntad ofensiva.

Seguía de pie.

Pero lanzaba cada vez menos golpes.

Como esos viejos boxeadores que todavía conservan la guardia, soportan el castigo y esperan escuchar la campana…

aunque en algún lugar de su interior ya dejaron de buscar el nocaut.

Entonces llegó el minuto 54.

Y la autopsia cambió por completo.

—

LA HORA DEL DETERIORO IRREVERSIBLE

No hubo una sustitución.

No apareció una tarjeta roja.

No se produjo una lesión.

Tampoco llegó el gol.

España simplemente comenzó a tocar.

Aunque decirlo de esa manera sería reducir lo ocurrido.

España dejó de mover únicamente el balón.

Comenzó a mover el tiempo.

Hasta entonces había tenido posesión.

A partir de ese momento empezó a tener el partido.

Y no es lo mismo.

Tener la pelota significa decidir por dónde circula.

Tener el partido significa decidir también cómo respira el adversario.

España redujo la ansiedad.

Acercó sus líneas.

Acumuló pases.

Obligó a Argentina a desplazarse.

Primero cinco metros.

Después diez.

Una vez hacia la derecha.

Otra hacia la izquierda.

La pelota comenzó a viajar con una paciencia inquietante.

Cada pase parecía inofensivo.

Pero todos producían desgaste.

Físico.

Mental.

Emocional.

España ya no estaba buscando solamente un espacio.

Lo estaba fabricando.

Y cuando un equipo comienza a fabricar los espacios, el rival deja de decidir dónde defender.

Empieza solamente a perseguir.

Aquí apareció el verdadero punto de quiebre de la Final.

Hasta el minuto 54 jugaron veintidós futbolistas. A partir de ahí comenzaron a jugar dos Seleccionadores.

Desde ese instante el destino dejó de depender exclusivamente de aquello que los jugadores resolvieran dentro del campo.

Comenzó a depender de lo que Luis de la Fuente y Lionel Scaloni fueran capaces de interpretar desde afuera.

Los partidos cambian cuando cambia el balón.

Los Mundiales cambian cuando cambia la lectura del partido.

Luis de la Fuente entendió que España ya había ganado la batalla de la paciencia.

Ahora necesitaba conquistar la del ritmo.

Scaloni, en cambio, debía detener el deterioro.

Interrumpir la circulación.

Recuperar metros.

Recordarle a su selección que defender la Copa no significaba protegerla detrás del balón.

Significaba volver a disputar la Final en el campo español.

No ocurrió.

Y entonces comenzó a trasladarse la responsabilidad.

Durante el primer tramo perteneció principalmente a los jugadores argentinos, incapaces de convertir sus recuperaciones en ofensivas.

Después del minuto 54 pasó, cada vez más, a los dos Seleccionadores.

Uno intervino para mejorar a su equipo.

El otro no consiguió modificar la dirección que estaba tomando el encuentro.

Eso no significa que Scaloni hubiera olvidado dirigir.

Mucho menos que se hubiera convertido repentinamente en un mal Seleccionador.

Nadie llega a dos Finales consecutivas por casualidad.

Nadie reconstruye a una selección como Argentina, conquista un Mundial y vuelve cuatro años después al último partido del torneo sin poseer un talento extraordinario para este oficio.

Pero las Finales son crueles.

No califican la trayectoria.

Califican el instante.

Y aquella tarde, durante el tramo decisivo, Luis de la Fuente comenzó a leer un capítulo antes.

EL PRIMER TRATAMIENTO

Al minuto 61 ingresaron Pedri y Ferran Torres.

Dos futbolistas.

Dos funciones diferentes.

Una sola intención.

Terminar de apoderarse de la Final.

Pedri no entró simplemente para jugar bien.

Entró para armonizar.

Hay futbolistas que aceleran un partido.

Existen otros que lo detienen.

Y hay unos cuantos, muy pocos, que deciden a qué velocidad deben vivir todos los demás.

Pedri pertenece a esa especie.

Recibía.

Observaba.

Esperaba.

Elegía.

Cuando Argentina intentaba presionarlo, liberaba la pelota.

Cuando retrocedía, avanzaba.

Cuando el partido amenazaba con romperse, lo ordenaba.

No gobernó únicamente el ritmo de España.

Comenzó también a gobernar la ansiedad argentina.

Ésa fue su verdadera aportación.

No necesitó un gol.

Tampoco una asistencia.

Su presencia modificó la música del encuentro.

España dejó de parecer un equipo buscando soluciones.

Comenzó a parecer una selección que ya sabía dónde encontrarlas.

Ferran cumplió una función diferente.

Dio continuidad.

Se acercó.

Descargó.

Atacó los espacios.

Arrastró centrales.

Permitió que cada posesión española tuviera una estación más.

Una posibilidad adicional.

Una amenaza que obligaba a los defensores argentinos a vigilar hacia adentro.

Pedri ofreció armonía.

Ferran ofreció continuidad.

Pero todavía faltaba algo.

España tenía el balón.

Tenía el ritmo.

Tenía paciencia.

Había conseguido que Argentina defendiera cada vez más cerca de su portería.

Sin embargo, aún no encontraba la ruptura.

La cancha seguía siendo demasiado estrecha.

Los argentinos conservaban las distancias.

Cerraban por dentro.

Protegían la frontal.

Resistían.

Luis de la Fuente lo observó.

No necesitaba a otro futbolista que pidiera la pelota al pie por el centro.

Necesitaba abrir la herida.

Y entonces tomó la determinación definitiva

EL BISTURÍ

Al minuto 74 ingresó Nico Williams.

Ahí cambió la Final.

España ya tenía la llave.

Nico encontró la puerta.

Hasta ese momento Argentina defendía una estructura conocida.

Sabía dónde debía cerrar.

Dónde acumular hombres.

Dónde protegerse.

La aparición de Nico modificó la geometría completa del partido.

Se abrió.

Pisó la línea.

Recibió lejos de los mediocampistas argentinos.

Y obligó al bloque defensivo a ensancharse.

El ancho de una cancha también puede decidir una Copa del Mundo.

Cada vez que Nico recibía, un lateral debía salir.

Un mediocampista tenía que recorrer más metros.

Un central quedaba obligado a corregir.

Los espacios que antes no existían comenzaron a aparecer.

No siempre para Nico.

En ocasiones para Pedri.

En otras para Ferran.

También para quien llegaba desde atrás.

Eso hacen los futbolistas verdaderamente determinantes.

No necesitan tocar todas las pelotas.

Su sola presencia transforma el comportamiento del adversario.

Durante la semana muchos señalaron a Ferran Torres como el héroe de la Final.

Es comprensible.

Los goles se quedan con la fotografía.

Pero, para mí, el verdadero jugador más valioso fue Nico Williams.

Porque encontró aquello que España todavía no poseía.

Profundidad.

Amplitud.

Desequilibrio.

Uno contra uno.

Verticalidad.

Hasta su ingreso, España controlaba la Final.

Después de su ingreso comenzó a herirla.

Y existe una diferencia enorme entre controlar a un rival y hacerle sentir que puede morir en cualquier jugada.

Argentina dejó entonces de defender espacios.

Comenzó a defender amenazas.

Ya no respondía únicamente a lo que estaba ocurriendo.

También intentaba anticipar todo lo que podía ocurrir.

Nico por fuera.

Ferrán por dentro.

Pedri entre líneas.

Cada peligro exigía una reacción.

Cada reacción abría otra grieta.

Eso fue desgastando al campeón.

El problema no era solamente físico.

También era mental.

Cuando un defensor comienza a mirar demasiados lugares al mismo tiempo…

normalmente termina llegando tarde a uno de ellos.

Luis de la Fuente había incorporado a tres futbolistas.

Pero, en realidad, había añadido tres soluciones.

Scaloni no encontró una respuesta equivalente.

Y las Copas del Mundo no castigan primero los errores.

Castigan la ausencia de respuestas.

Los errores llegan después.

LA DECISIÓN DEL MIEDO

Argentina seguía empatando.

Y quizá ahí estuvo la trampa.

El cero a cero comenzó a parecerle suficiente.

El reloj avanzaba.

La prórroga se acercaba.

Después podían llegar los penales.

Emiliano Martínez esperaba.

La historia reciente ofrecía razones para confiar.

Pero cuidado.

Existe una línea casi invisible entre administrar una Final y comenzar a entregársela al destino.

Argentina dejó de jugar para ganar.

Comenzó a jugar para no perder.

Ésa fue su Decisión del Miedo.

No una sustitución específica.

No una instrucción aislada.

Fue una conducta colectiva que el banquillo no consiguió revertir.

El campeón se aferró al empate como si todavía representara una ventaja.

Pero el empate solamente aplazaba una realidad.

España crecía.

Argentina se reducía.

Una selección aumentaba sus posibilidades.

La otra conservaba el marcador.

Y en las Finales del Mundo, amigo lector, conservar el resultado no siempre significa conservar la vida.

En ocasiones sólo significa aplazar la hora oficial del fallecimiento.

Llegó la prórroga.

El paciente todavía mostraba signos vitales.

Corría.

Marcaba.

Resistía.

Pero ya no discutía el destino del partido.

Lo soportaba.

Y ningún campeón puede conservar una Copa del Mundo durante demasiado tiempo limitándose a soportar.

Porque la gloria no se defiende de rodillas.

—

EL MINUTO 106

La jugada del gol comenzó mucho antes de que el balón llegara al área.

En realidad, llevaba construyéndose desde el minuto 54.

Con España moviendo el tiempo.

Con Pedri ordenando la música.

Con Ferran prolongando las posesiones.

Con Nico abriendo la cancha.

Los goles aparecen en un segundo.

Las decisiones comienzan a construirlos muchos minutos antes.

España circuló sin desesperarse.

Movió a Argentina.

Esperó.

Encontró a Nico Williams en el sector donde llevaba tiempo lastimando.

Nico recibió.

Levantó la mirada.

Para entonces el comportamiento colectivo ya había provocado aquello que Luis de la Fuente buscaba.

La defensa estaba estirada.

Las coberturas llegaban tarde.

Los argentinos tenían demasiadas amenazas que atender.

Nico envió el balón.

Ferran Torres apareció.

Y definió.

Uno a cero.

El estadio explotó.

España levantó los brazos.

Argentina cayó al césped.

Las cámaras encontraron al goleador.

Después al asistente.

Más tarde al banquillo.

Finalmente a Messi.

El mundo observó el momento exacto en que el campeón murió.

Pero estaba viendo solamente la hora oficial.

No la causa.

Ferran Torres certificó el fallecimiento.

No lo provocó por sí solo.

El gol fue el último acto de una cadena de lecturas, movimientos e intervenciones que había comenzado casi una hora antes.

La Final no se resolvió únicamente dentro del área argentina.

Se resolvió cuando Luis de la Fuente comprendió qué le faltaba a España.

Y cuando Lionel Scaloni no consiguió devolverle a Argentina aquello que comenzaba a perder.

La iniciativa.

EL ÚLTIMO SELECCIONADOR SOBREVIVIENTE

Durante este Mundial hablamos muchas veces de la diferencia entre un entrenador y un Seleccionador.

Un entrenador construye un equipo durante meses.

Un Seleccionador debe reconstruirlo durante minutos.

El entrenador dispone de una temporada.

El Seleccionador dispone de momentos.

El entrenador puede corregir el domingo siguiente.

El Seleccionador puede no tener un día siguiente.

Por eso cada resolución adquiere un peso desproporcionado.

Luis de la Fuente no ganó la Copa únicamente porque España poseía grandes futbolistas.

También Argentina los tenía.

No la ganó solamente porque sus jugadores fueran más jóvenes.

Ni porque llegara como favorita.

Ni porque los algoritmos la hubieran señalado.

La ganó porque, en el instante definitivo, comprendió antes la Final.

Primero necesitó control.

Después armonía.

Más tarde continuidad.

Finalmente profundidad.

No realizó sustituciones para cambiar nombres.

Las hizo para resolver problemas.

Ésa es una diferencia enorme.

Algunos entrenadores miran al banquillo y se preguntan:

“¿Quién puede entrar?”

Los grandes Seleccionadores se preguntan:

“¿Qué le falta al partido?”

Luis de la Fuente encontró las respuestas.

Pedri.

Ferran.

Nico.

Tres futbolistas.

Tres funciones.

Una Copa del Mundo.

Eso no significa que España hubiera ganado desde el minuto 74.

El fútbol jamás ofrece garantías.

Pero sí quiere decir que su Seleccionador había aumentado las probabilidades de ganar.

Mientras Argentina esperaba que el partido la condujera hasta los penales, España comenzó a conducir el encuentro hacia su propia victoria.

Ahí se explica la diferencia.

Ganar no siempre significa vencer al adversario.

En ocasiones significa impedir que el rival te convenza de abandonar aquello que eres.

España conservó su identidad.

Argentina terminó traicionando, poco a poco, la intención que la había llevado hasta la Final.

No perdió el orden.

Perdió la iniciativa.

No dejó de competir.

Dejó de proponer.

No se rindió.

Pero comenzó a esperar demasiado.

Y los Mundiales no pertenecen a quienes esperan que suceda algo.

Pertenecen a quienes actúan para hacerlo suceder.

REPORTE DEL MÉDICO FORENSE

Paciente:

Selección Argentina.

Antecedente:

Campeona del mundo y finalista del Mundial de 2026.

Fecha del fallecimiento deportivo:

Domingo 19 de julio de 2026.

Hora oficial:

Minuto 106 de la Gran Final.

Causa inmediata:

Gol de Ferran Torres después de una asistencia de Nico Williams.

Primer síntoma registrado:

Minuto 4:52.

Diferencia inicial en la determinación para disputar un balón dividido.

Inicio del deterioro progresivo:

Recuperaciones reiteradas que no consiguieron convertirse en ataques.

Hora aproximada del punto irreversible:

Minuto 54.

España transformó la posesión en control y comenzó a gobernar el ritmo emocional del partido.

Factores contribuyentes:

Pérdida progresiva de la iniciativa.

Ataques interrumpidos antes de alcanzar la portería rival.

Retrocesos reiterados.

Disminución de la profundidad ofensiva.

Aceptación paulatina del empate como objetivo.

Falta de respuestas ante las modificaciones de funcionamiento realizadas por España.

Causa profunda:

Una cadena de intervenciones permitió a España cambiar el rumbo de la Final mientras Argentina dejó de modificarlo.

Diagnóstico definitivo:

Autoderrota progresiva agravada por la lectura superior del Seleccionador rival.

Responsable del certificado:

El fútbol.

EL NACIMIENTO DEL SISTEMA HANAN

Llegamos al final del viaje.

Durante siete semanas seguimos a 48 selecciones.

Después a 32.

Más tarde a 16.

A ocho.

A cuatro.

Finalmente a dos.

Pero, en realidad, nunca perseguimos selecciones.

Perseguimos hombres.

Hombres obligados a elegir bajo una presión que pocos seres humanos conocerán.

Hombres capaces de convertirse en héroes durante una noche…

o cargar durante años con una elección equivocada.

Estudiamos la Zona Roja.

La Renuncia Táctica.

La Conservación de la Identidad.

La Traición al Plan.

La Decisión del Miedo.

El Partido Liberado.

La Libertad Competitiva.

El Desorden Competitivo.

Las Decisiones Negativas.

La Autoderrota.

Al principio parecían conceptos separados.

Hoy sabemos que todos formaban parte de una misma pregunta.

¿Qué hace un Seleccionador cuando comprende que una sola determinación puede salvarlo o eliminarlo de una Copa del Mundo?

Ése fue el verdadero objeto de estudio.

No los sistemas tácticos.

No las formaciones.

No las estadísticas.

Las elecciones.

Porque el fútbol recuerda los goles.

La historia recuerda las decisiones que hicieron posibles esos goles.

La anotación de Ferran quedará grabada para siempre.

Pero antes de Ferran existió Nico.

Antes de Nico existió la lectura de Luis de la Fuente.

Antes del cambio existió una necesidad.

Antes de la necesidad existió un partido que alguien supo interpretar.

Ahí vive el oficio del Seleccionador.

En observar aquello que todos estamos mirando…

y descubrir algo que nadie más ha visto todavía.

Por eso el Sistema Hanan no pretende reemplazar a la estadística.

La completa.

No desprecia a los algoritmos.

Los conduce hasta el punto donde todavía no pueden llegar.

Los datos cuentan el partido.

Las decisiones revelan su verdad.

Y cuando estudiamos las determinaciones dejamos de necesitar conspiraciones.

No porque el fútbol sea perfecto.

No porque los errores arbitrales hayan desaparecido.

No porque el poder no exista.

Sino porque antes de buscar explicaciones extraordinarias debemos agotar las explicaciones humanas.

El miedo.

La duda.

La lectura.

La valentía.

La espera.

El momento.

La intervención.

Eso ocurrió en la Final.

No encontré una conspiración.

Encontré a un campeón que comenzó a retroceder.

A un rival que supo crecer.

A un Seleccionador que incorporó soluciones.

Y a otro que no consiguió detener el deterioro.

Encontré a Pedri ordenando la música.

A Ferran prolongando los ataques.

A Nico estirando la cancha hasta romperla.

Y encontré un gol que apareció al minuto 106…

aunque llevaba demasiado tiempo construyéndose.

Una Copa del Mundo no elimina únicamente selecciones.

También elimina decisiones equivocadas.

Por eso la gloria no siempre pertenece al equipo más brillante.

Ni al más fuerte.

Ni siquiera al favorito.

Pertenece al último Seleccionador que continúa eligiendo correctamente cuando todos los demás ya comenzaron a equivocarse.

España fue el último equipo de pie.

Luis de la Fuente fue el último Seleccionador sobreviviente.

Los algoritmos lo habían pronosticado.

Sus decisiones terminaron haciéndolo realidad.

Después de una semana, el Reporte del Médico Forense puede cerrarse.

Argentina murió oficialmente al minuto 106.

Pero perdió la Copa mucho antes.

La perdió cuando dejó de avanzar.

Cuando aceptó que resistir podía ser suficiente.

Cuando entregó la iniciativa.

Cuando el empate comenzó a parecerle más seguro que la victoria.

España, en cambio, nunca dejó de buscar la puerta.

Pedri encontró el ritmo.

Ferran encontró el espacio.

Nico encontró la entrada.

Y Luis de la Fuente encontró el momento.

Ésa fue la diferencia entre morir como campeón…

y comenzar a vivir para siempre.

Porque los resultados califican a las selecciones.

Las decisiones califican a los Seleccionadores.

El fútbol recordará el gol.

La historia recordará las determinaciones que lo hicieron posible.

Y al final de todos los Mundiales, amigo lector, la gloria nunca pertenece al hombre que comenzó siendo el más brillante.

Pertenece al último que continúa tomando buenas decisiones cuando todos los demás ya empezaron a equivocarse.

Al último hombre que permanece de pie.

Al último Seleccionador sobreviviente.

Mientras tanto, nosotros

VEREMOS Y DIREMOS.

P.D. Amigo lector:

Ésta es la penúltima columna de esta saga mundialista dedicada a Los Seleccionadores.

El próximo martes llegaremos al final de este extraordinario viaje que comenzó hace varias semanas y que, juntos, fuimos construyendo partido tras partido, decisión tras decisión.

Quiero compartirles mis conclusiones finales sobre esta aventura que cambió, para siempre, mi manera de entender el fútbol.

Y, además, quiero compartirles una noticia muy especial para todos ustedes, mis grandes amigos, que cada semana me abren un espacio en su tiempo para acompañarme en esta columna, que tanto es mía como de ustedes.

Nos vemos el próximo martes.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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