Cero y van dos…¿cuántos muertos necesita Rogelio López Angulo para que ponga a hacer algo a su DIF Huauchinango?

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Celular y whats 22 21 25 27 83

Desde finales de noviembre pasado, quedó claro que Rogelio López Angulo no solamente es un perfecto inútil como alcalde de Huauchinango, sino que ¡ni siquiera sirve como ser humano!.

En esa ocasión, él y su DIF dejaron morir a don Guillermo, un ser humano de la tercera edad, solo y en situación vulnerable a quien el ayuntamiento dejó morir, ya que no le prestó ayuda alguna, pese a que sus vecinos informaron que don Guillermo estaba enfermo, empeoraba, que el desgobierno municipal ya había sido notificado del caso, sin que López Angulo y su pandilla hicieran algo: Ni como ser humano sirve

Pese a que esta situación se denunció tanto en medios informativos como redes, la ineptitud, estupidez y falta de humanidad del edil huauchinanguense acaba de sumar otro fallecido. Ahora fue una persona en situación de calle, “el Sonrisitas”, quien murió el pasado viernes 12, tirado en la banqueta, pese a que durante varias horas las redes sociales informaron la situación en que se encontraba y pidieron ayuda.

La historia es desgarradora: Alrededor de las 6 y 20 de la tarde la gente advirtió que “el Sonrisitas” aparecía acostado en la banqueta, vomitaba sangre y pidió que el DIF municipal y las coordinaciones estatal y municipal de Protección Civil revisaran qué pasaba, porque las lluvias y el frío aumentan la vulnerabilidad de la gente.

“CAUSAS NATURALES”: LA CORRUPCIÓN, DESIDIA, APATÍA Y HOLGAZANERÍA DE MUCHOS ALCALDES Y SUS COLABORADORES

Pero, a las 9 y 11 de la noche, se informó que “el Sonrisitas” ya había muerto y que, presuntamente, la directora del DIF municipal, Adriana Mejía Duarte, había impedido que los indigentes fueran trasladados a albergues. ¡Negligencia mortal y criminal, más de 8 millones 325 mil pesos anuales en el presupuesto de dicha dependencia, que –sin embargo- la titular no quiso usar para apoyar a Mario, como se llamaba en verdad la víctima!.

En Huauchinango se maneja que “el Sonrisas” y/o “el Tontín”, como también le conocían, murió por causas naturales; es decir, un exceso en el consumo de alcohol. A falta de que la FGE realice la autopsia correspondiente, si es que la hace y determine los motivos del fallecimiento, ¡yo estoy más que de acuerdo en que la defunción de Mario fue por “causas naturales”!.

¡En Huauchinango y muchos municipios más del estado se ha convertido en “natural” la desidia, pendejez, corrupción, apatía y huevonería de muchos alcaldes y sus colaboradores, pese a que en algunas ocasiones, como ésta, este comportamiento se vuelva mortal!.

TOLUCA, ELECCIONES 2027: SOLO JUNTOS PRI, MC Y PAN PUEDEN COMPETIRLE A MORENA

De cara a las elecciones concurrentes del año entrante, la realidad comienza a aplastar a los dirigentes nacionales y estatales de la oposición, que –aunque sigan sin asumirlo – pronto tendrán que entender que solos, cada quien por su lado, no le hacen ni cosquillas a Morena y la 4T en la gran mayoría de entidades y municipios del país.

Así es. Ni las decenas de ejecuciones diarias, los desaparecidos acumulados en todo el país, la persistente crisis en el sector salud, las denuncias contra personajes cercanos a AMLO y la enorme cantidad de asaltos en carreteras parecen mermar la ventaja morenista a menos de 12 meses de la próxima jornada electoral: Colectivo Manos Buscadoras convoca protesta durante inauguración del Mundial en CDMX: “Nos faltan más de 130,000 hijos”

Un ejemplo es Toluca, capital del estado de México, que en 2027 tendrá comicios por la alcaldía y la más reciente encuesta de Factométrica muestra que Morena aventaja con el 36.2 por ciento de preferencia ciudadana, muy abajo aparece el PRI (el grupo Atlacomulco parece extinto) con el 16.1%, en tercer lugar aparecen Movimiento Ciudadano (MC) y su 15.1 y la gente quiere mandar al PAN al cuarto sitio con apenas el 13.8 por ciento.

¡Y estos números de Factométrica no incluyen el 1.5 por ciento del PT y el .9 del deleznable PVEM!, que seguramente se convertirán en rémoras de Morena en la mayoría de estados y municipios de México durante las siguientes elecciones.

En el caso de Toluca, las cifras son claras y confirman una vulnerabilidad morenista y de la 4T, pero también ratifican que –SOLOS – PRI, PAN y MC no son competitivos, debido a que tuvieron sus oportunidades de gobernar y, lamentablemente para ellos, la cagaron. Así de fácil: Prospectiva Política 2027 para los estados de: Chihuahua y Zacatecas, al 19 de mayo 2026