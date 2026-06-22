El partido también se juega en la oficina: ¿cómo disfrutar la fiesta futbolística más esperada del mundo sin perder productividad?

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En medio de uno de los eventos deportivos más esperados a nivel global, los espacios de trabajo evolucionan para convertirse en puntos de encuentro donde la productividad, la colaboración y la convivencia pueden jugar en el mismo equipo.

De acuerdo con el estudio “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral” de WeWork y PageGroup, las principales ventajas de asistir a la oficina son la integración del equipo (67%), la comunicación directa (67%) y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales (48%).

El pasado 11 de junio comenzó uno de los eventos deportivos más esperados del mundo. Durante semanas, millones de personas ajustarán sus rutinas para seguir cada encuentro, las conversaciones girarán alrededor de marcadores y resultados, y muchas oficinas

vivirán una dinámica diferente: equipos reuniéndose para celebrar, convivir y apoyar a sus selecciones favoritas.

Con partidos programados durante la jornada laboral, las empresas enfrentan nuevamente una pregunta clave: ¿cómo mantener la productividad mientras acompañan un fenómeno cultural que une a millones de personas? Lejos de representar una distracción, estos momentos reflejan una evolución más profunda sobre la forma en que las personas viven el trabajo.

Hoy, las oficinas han dejado de ser únicamente espacios para cumplir horarios y se han convertido en puntos de encuentro capaces de fortalecer la cultura organizacional, impulsar la colaboración y generar experiencias compartidas.

De acuerdo con el estudio “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral”, realizado por WeWork en colaboración con PageGroup, los modelos remotos evidenciaron la importancia del contacto humano, pues los

colaboradores identifican como principales ventajas de la presencialidad la integración del equipo (67%), la comunicación directa (67%) y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales (48%).

En este contexto, los grandes encuentros deportivos representan una oportunidad para que las organizaciones refuercen estos vínculos. Ver un partido entre colegas, compartir una comida o reunirse en un área común puede convertirse en una experiencia que fortalezca el sentido de pertenencia y genere conexiones difíciles de replicar desde la virtualidad.

“La forma en la que vivimos el trabajo cambió. Las personas buscan espacios que les permitan ser productivas, pero también conectar con otros y formar parte de experiencias significativas. Momentos como este gran encuentro deportivo global nos recuerdan que la oficina también cumple un rol social: acercar equipos, fortalecer comunidades y crear momentos que impulsan la cultura de las organizaciones”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

La relevancia de las amenidades también cobra fuerza en este nuevo escenario laboral. De acuerdo con el estudio, el talento mexicano busca que las oficinas evolucionen hacia espacios más cómodos y funcionales, destacando entre sus principales expectativas contar con zonas de descanso y dispersión, escritorios y sillas ergonómicas, internet rápido y estable, estacionamiento y áreas de trabajo silenciosas.

Así, una terraza, una zona común o un espacio colaborativo dejan de ser únicamente un beneficio adicional para convertirse en herramientas que impulsan bienestar, creatividad y conexión.

Además, el estudio revela que cuando las personas perciben un impacto positivo de su modalidad laboral, lo relacionan principalmente con un mejor balance entre vida personal y trabajo, mayor productividad y mejores dinámicas de equipo, demostrando que la flexibilidad y los espacios adecuados pueden impulsar tanto el bienestar como los resultados.

Bajo esta perspectiva, la clave no está en elegir entre disfrutar los encuentros deportivos más esperados del planeta o cumplir objetivos laborales, sino en diseñar experiencias que permitan ambas cosas. Los espacios flexibles, respaldados por amenidades enfocadas en bienestar y colaboración, facilitan que los equipos puedan concentrarse, conectar y vivir momentos relevantes sin desconectarse de sus responsabilidades.

Al final, los grandes encuentros no solo ocurren dentro de la cancha. También suceden en los espacios donde las personas colaboran, comparten ideas y construyen comunidad. El futuro del trabajo estará definido por aquellas organizaciones capaces de crear entornos donde la productividad y las experiencias humanas puedan avanzar hacia el mismo objetivo.–

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