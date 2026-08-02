Hasta 150 pesos cobran taxistas de los sitios Juárez e Hidalgo a las colonias Bellavista, Amador Quintero y la mesita

Abelardo Domínguez

Nos hacen llegar un reporte de que taxistas están abusando del cobro por viaje hacia las colonias mencionadas; de acuerdo a la persona afectada quien ha viajado en taxis de los sitios Juárez e Hidalgo hacia la colonia Bellavista le han cobrado 100 por ser de día y 150 por ser de noche, el taxista le argumentó que ellos tienen una tarifa del centro a Chapultepec y de Chapultepec hacia la mesita y Bellavista se cobra como otro viaje, considerando que es un recorrido de 1.5 kms aproximadamente estos abusivos taxistas están cobrando 10 pesos por cada 100 metros.

Por lo que se hace un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla a fin de corroborar este reporte ciudadano.