México se consolida como el segundo productor de leche en LATAM e impulsa la adopción de tecnologías para el bienestar animal en la región

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México se posicionó como el octavo productor de leche en el mundo y el segundo en Latinoamérica en el Foro FONA Holstein 2026, evento que reconoció el liderazgo del país en la adopción de tecnologías que promueven la alta productividad del sector.

El Foro reúne a especialistas en salud animal, ganaderos lecheros, asesores técnicos y gente de la industria de la leche en general, para compartir los últimos avances tecnológicos y científicos de la industria a nivel mundial.

Durante FONA Holstein 2026, MSD Salud Animal presentó SenseHub® Youngstock en su versión Cubeta, una solución de monitoreo inteligente que acompaña al ganado desde las primeras etapas de vida para fortalecer la salud, bienestar y productividad del hato.

Querétaro, Querétaro a 27 de julio de 2026.- De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, México es el segundo productor de leche bovina en Latinoamérica1 y el octavo a nivel mundial2 gracias a su innovación tecnológica, motivo por el cual el país fue reconocido en el Foro Nacional Holstein (FONA Holstein) 2026, uno de los encuentros más importantes para el sector, en el que especialistas de todo el mundo coincidieron en que el monitoreo inteligente desde las primeras etapas de vida del ganado está transformando a la industria y ​ el futuro productivo del sector lechero.

Organizado cada año por Holstein de México, con el apoyo del Gobierno de Querétaro y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado, FONA Holstein es considerado uno de los encuentros más relevantes para la ganadería lechera en México al impulsar la innovación tecnológica y compartir soluciones que fortalecen la competitividad del sector lechero nacional.

Este año del 27 al 29 de julio el evento reunirá en Querétaro a especialistas en salud animal, productores lecheros, asesores técnicos y otras personalidades nacionales e internacionales de la industria láctea quienes destacaron que la industria lechera mexicana es uno de los pilares de la producción pecuaria nacional con una producción de 13 mil millones de litros de leche al año y una autosuficiencia cercana al 77%,3 lo que significa que siete de cada diez litros consumidos en México provienen de producción nacional.

Ante una creciente demanda de alimentos seguros y la necesidad de fortalecer la productividad del sector en el país y como referente en innovacion, MSD Salud Animal presentó durante FONA Holstein 2026 SenseHub® Youngstock en su versión Cubeta, una nueva versión en sus alternativas de monitoreo inteligente adaptada para acompañar al ganado joven desde sus primeras etapas de desarrollo.

“La incorporación de tecnologías de monitoreo desde las primeras etapas de vida del ganado representa un cambio importante en la manera en que los productores gestionan la salud y productividad de sus animales. Contar con información en tiempo real permite anticiparse a posibles desafíos y tomar mejores decisiones para construir hatos más eficientes y sostenibles”, señaló Abraham Cohen, Líder de Monitoreo y Ordeño para MSD Salud Animal en Latam.

Los especialistas señalaron que SenseHub® Youngstock permite recopilar información individualizada del comportamiento del animal mediante tecnología de monitoreo, ayudando a identificar cambios tempranos relacionados con salud, actividad y bienestar. Esta información facilita una toma de decisiones más precisa por parte de productores y médicos veterinarios, contribuyendo a mejorar los protocolos de manejo, reducir riesgos sanitarios y optimizar el desempeño productivo del hato.

“La tecnología, combinada con conocimiento científico y buenas prácticas veterinarias, permite avanzar hacia una producción más preventiva, eficiente y enfocada en el bienestar animal. Soluciones como SenseHub® Youngstock fortalecen la gestión integral del hato al brindar herramientas que acompañan al productor en cada etapa del ciclo productivo”, destacó Luis Gerardo González, Gerente de Cuentas Clave para Soluciones Tecnológicas de MSD Salud Animal en México.

Como parte de su participación en FONA Holstein 2026, MSD Salud Animal también impulsará la ponencia “Relación entre los parámetros reproductivos y la rentabilidad del establo”, impartida por el Dr. Albert De Vries, Profesor de Gestión y Economía de la Industria Láctea en la Universidad de Florida, quien compartirá con los asistentes información sobre la relación entre la eficiencia reproductiva, la productividad y la rentabilidad de las unidades lecheras.

A través de la innovación científica y tecnológica, MSD Salud Animal reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones que impulsen una producción pecuaria más sostenible, eficiente y responsable. Bajo el enfoque One Health, la compañía trabaja para mejorar la salud y bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente, contribuyendo a garantizar un suministro seguro y sostenible de alimentos de origen animal.

Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para más información, favor de visitar la página https://www.msd-salud-animal.mx/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn e Instagram.

Sobre ONE HEALTH

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Salud Animal apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. ​ Además, visita la página https://www.msd-salud-animal.mx ​ o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.

Acerca de Club Ganadero MSD

Club Ganadero MSD® es la comunidad dedicada a los ganaderos en México. En ella encuentran contenido educativo y consejos desarrollados por profesionales en Medicina Veterinaria, sobre el cuidado y salud del ganado. Esta comunidad se fundó en 2018 con el objetivo de promover el bienestar de los animales de pastoreo y de ser un aliado en el desarrollo del sector, al proporcionar información que contribuye al crecimiento de la ganadería en el país, así como al de distribuidores, farmacias, clientes y ganaderos en general. Para más información puedes visitar la página web www.clubganadero.com o a través de Facebook.