Alejandro Fernández dará concierto gratis en La Minerva por el Mundial 2026: cuándo, a qué hora y cómo llegar

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El recital que ofrecerá el Potrillo forma parte de los eventos culturales y de entretenimiento que se llevan a cabo con motivo del certamen mundialista

Guadalajara vivirá una noche de música, fiesta y orgullo tapatío en pleno ambiente mundialista. Alejandro Fernández, una de las voces mexicanas más reconocidas a nivel internacional, ofrecerá un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva como parte de las actividades culturales organizadas por el evento mundialista de fútbol.

El ‘Potrillo’ se presentará en uno de los puntos más emblemáticos de la capital jalisciense, donde miles de aficionados locales y visitantes podrán disfrutar de un espectáculo masivo con sabor a mariachi, regional mexicano y celebración mundialista.

Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el concierto gratis de Alejandro Fernández en Guadalajara?

El concierto gratuito de Alejandro Fernández está programado para las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 25 de junio de 2026 en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, Jalisco. La presentación forma parte de la agenda cultural que acompaña a la Copa del Mundo 2026 y servirá como preámbulo para el partido entre España y Uruguay, que se disputará al día siguiente en el Estadio Guadalajara.

El acceso será gratuito y por orden de llegada hasta completar el aforo disponible. Debido a la alta afluencia esperada, las autoridades han recomendado llegar con anticipación y priorizar el uso del transporte público para evitar complicaciones en la zona.

Aunque el repertorio no ha sido revelado, se espera que Alejandro Fernández interprete algunos de sus temas más populares, entre ellos “Me dediqué a perderte”, “Nube viajera” y “Como quien pierde una estrella”, canciones que se han convertido en clásicos dentro de su carrera.

La presencia del mariachi también apunta a ser uno de los momentos más esperados de la noche, en un evento que busca proyectar la identidad musical de Jalisco ante los aficionados que visitan la ciudad por el Mundial.

La recomendación principal de los organizadores y del gobierno local para los asistentes es que mantengan atentos a los canales oficiales y a las cuentas relacionadas con las actividades mundialistas.

¿Cómo llegar a La Minerva, en Guadalajara?

La Glorieta de La Minerva se ubica sobre avenida Ignacio L. Vallarta, una de las zonas más reconocidas de Guadalajara. Para llegar al concierto, la recomendación principal es utilizar transporte público, ya que se implementarán cierres viales y desvíos en las inmediaciones de la glorieta desde las 09:00 horas del jueves 25 de junio.

El Tren Ligero ampliará su horario de servicio en las líneas 1, 2 y 3 hasta dos horas después de que concluya el evento, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes. Además, se prevén ajustes en rutas de transporte y paradas provisionales conforme avance el operativo de movilidad.

Las autoridades pidieron a la población consultar los comunicados oficiales antes de trasladarse, seguir las indicaciones del personal de seguridad y evitar acudir en automóvil particular a la zona de La Minerva, donde se espera una de las concentraciones más importantes de la agenda cultural mundialista en Guadalajara.